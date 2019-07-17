拉蒂花：改善錄供系統保安 明福案推動反貪會改革

（布城17日讯）反贪污委员会主席拉蒂花指出，政治秘书赵明福和雪兰莪州关税局前助理局长阿末沙巴尼两大命案，推动了反贪会的改革。

她于今日在反贪会总部接受中文报联访时，针对赵明福命案仍悬而未决的提问，如此指出。

她说，当她接管反贪会时，发现反贪会在向证人和嫌犯录取口供的系统与扣留所部分已作出很大的改变，这让她很惊讶。

“尤其是雪兰莪反贪会和布城总部反贪会，我们不再听到录口供在楼上进行，而是在底层。”

她披露，反贪会现有的录口供系统已很先进，希望可以邀请警方前来参观。

此外，拉蒂花也说，反贪会的保安工作也比从前更严谨，比如闭路电视必须正常操作，如果闭路电视发生故障，反贪会将采取对付行动。

她指出，反贪会作出巨大的改革，目的是要避免和预防类似事件重演。

“我必须给他们（反贪会）嘉奖，因为反贪会不要这个噩梦重演。”

她提及，当反贪会的官员向她汇报赵明福命案时，他们没有害怕提赵明福的名字。

反贪会不重查明福案

不过，拉蒂花强调，反贪会在赵明福命案中作为被指控的单位，不能自己调查自己，而是由其他执法单位来展开调查，所以不存在反贪会会否重新开档调查赵明福命案的争议。

经历漫长的10年，赵明福离奇坠楼案仍不见有人受到法律制裁，真相未解，家属最近更因为警方以“错误囚禁”的方向重新开档调查而感到强烈不满。

针对政客接受政治献金的课题，拉蒂花认为，朝野议员应该先开始申报财产后，才谈政治献金的事。

辦系列活動減少貪污案

拉蒂花指出，反贪会目前正在进行一系列活动，而她的职务是确保这些活动奏效，减少贪污案。

“我们不再是为了办活动而办活动，也不再是为了拨款才办活动，我们要的是减少贪污。”

她认为，现有的法令已经足够打击贪污，因此没有必要修法。

询及上任后最大的挑战，拉蒂花说：“挑战会接踵而来，直到我服务届满为止。我们的对象是有权势的人，一旦有权势，就会发生滥权贪污的问题。”

她表示，她根本没有时间闲著，要听官员汇报，做任何事情都要快，好像跟时间赛跑，感觉像是回到以前念大学的时期。

针对有人指她是人民公正党署理主席拿督斯里阿兹阿敏的忠实支持者，因此，消除这个既定印象是否她目前最大的挑战，拉蒂花不认为需要为此改变自己的形象，反之需要改变的是人民对她的既定印象。

“我确实是公正党党员，这不是既定印象，至于我亲谁，这才是既定印象，但是没有证据证明这事（我是亲阿兹阿敏）。”

“他们扭曲事实，然后散播出去，为何要我去解释？”

拉蒂花强调，她已经一年多没有以公正党党员的身份活跃，而是以人权律师及捍卫自由律师团顾问身份活跃。

“我在上届大选没有参选，只能说我是政治活跃者，我不认为这是个课题，但是最终还是要看人民怎样看？”

拒回应阻安华任相说法

她重申，她已经向党呈交退党信函，已经跟公正党没有瓜葛了。

与此同时，拉蒂花重申，她受委为反贪会主席是依据法律，她不认为是政治委任。

“唯一有争议的是，我的委任有没有根据希望联盟的竞选宣言，这需要委任我的单位去回答。”

询及有人说她受委为反贪会主席是为了阻止公正党主席拿督斯里安华任相，拉蒂法拒绝回应，并要求记者去问作出这项指控的人。

從政休想有隱私 須承擔申報財產風險

针对国会下议院已经通过强制朝野国会议员申报财产的动议，拉蒂花说，国会议员原则上同意申报财产，但有些国会议员却对隐私与安全问题提出忧虑。

“我们的回答是，一旦你开始政治生涯，你休想再有个人的隐私，因为这是你的选择，你必须承担这个风险，鱼与熊掌不可兼得。”

她说，身为公务员，在接受公众的献金时，就必须申报财产，如此政府才知道你第一年的财产是多少。

“如果第二年的财产暴增，你必须作出解释，这是一个很简单的数学题，你有什么好担心？”

“如果议员有诸多借口不申报财产，我们会有很多猜测，认为你有所隐瞒。”

出席婚丧礼非政治人物职务

拉蒂花指出，出席喜事与白事不是政客的职务，如果政治人物要利用这来让自己出名，从而捞取选票，这是自家的事，不能作为合理化接受政治献金的理由。

“身为国会议员，你的职务是给予选区拨款，并且确保拨款妥善使用，如果有额外的政治献金，你必须透明，而不是用它来让你出名。”

她举例，英国国会议员都不会出席民众的喜事或白事，因为这不是议员职责。

她重申，反贪会将拜访各州，建议各州政府落实州议员申报财产。

她强调，议员申报财产只是作为反贪会的数据库，反贪会不会因为某议员申报财产而对议员展开调查。

設10目標包括追回1MDB資金

拉蒂花指出，目前她还在为自己设下要完成10项任务的目标，包括协助政府追回一个马来西亚发展公司（1MDB）相关资金。

她透露，当反贪会开始调查一个马来西亚发展公司弊案后，已有人陆续归还资金，而反贪会已成功在本地追回9426万令吉。

反贪会日前入禀法庭，向41个人和单位提出民事诉讼，以追回一个马来西亚发展公司资金。

对此，拉蒂花说，反贪会可于12个月内冻结相关人士和单位的银行户头，并且提出民事诉讼，向他们追回款项。

“答辩方必须出示证据证明，所获得的资金不是不义之财。”

询及反贪会会否再有第二波索回一个马来西亚发展公司相关资金的民事诉讼时，拉蒂花拒绝回答。

欣慰与总警长理念相同

询及一个马来西亚发展公司关键人物刘特佐的下落时，她也三缄其口。

拉蒂花透露，反贪会一姐的工作繁重，让她不仅压力重重，也没有了自由。不过，让她很欣慰的是，她遇到一个跟她有相同理念，有反贪决心的警队一哥。

她说，新任全国总警长拿督斯里阿都哈密声称要整顿警队，打击贪污，这让她的反贪工作变得更加容易，这是她很庆幸的事。