【納吉世紀審訊】第50證人：估計1億至2億美元 納吉說開戶頭收沙地捐款





（吉隆坡17日讯）大马银行前企业客户董事经理谢德光透露，前首相拿督斯里纳吉于2011年1月中旬在该银行开设私人户头时，曾亲口告诉他，开设这个户头的目的是为了收取来自沙地阿拉伯的捐款，估计是1亿到2亿美元。

谢德光今日在纳吉涉及SRC国际公司洗钱案以第50证人的身份接受辩方律师哈威德吉星的交叉盘问时，证实此事。

他说，他有提醒纳吉收取海外捐款时需要遵守条规，包括向国家银行报备，而纳吉告诉他一切都按照程序走。

他指出，当时是在一间会客室单独与纳吉见面，以处理开办私人户头事项，而曾在纳吉住家出现的刘特佐并没有进入会客室，而是在其他地方。

他表示，当天也是他第一次与刘特佐见面，虽然他之前就已认识对方。

提到是否因为对方曾为大马银行带来很多生意而认识对方，谢德光称，有些生意他记得，有些不记得。

没给钱开新户头

开设储蓄户头及来往户头分别需要存入500及50令吉，不过，纳吉当时并没有给他现款。

“我猜想对方作为首相，事后应该会汇入有关款项。”

他指出，第二天他就把纳吉填写开户头的表格交给银行职员Joanna处理。

納吉私邸商開戶頭事宜 劉特佐接待入屋

（吉隆坡17日讯）大马银行前集团董事经理谢德光指出，他曾在2011年前往纳吉私邸讨论纳吉在银行开设账户的事宜，而接待他入屋的是刘特佐。

他今日宣读证词时说，一马发展公司于2009年成为银行的企业客户，而他是在2010年杪开始，参与纳吉在大马银行开设私人账户一事。

他表示，2011年1月初，当他还在位于拉惹朱兰路的大马银行总行上班时，时任银行公关经理Joanna Yu接洽他，告知纳吉有意在银行开设储蓄账户和来往账户。

他称，过后他和大马银行主席丹斯里阿兹曼会面，讨论纳吉有意在大马银行开设账户一事，阿兹曼指示他处理此事，他随后联系纳吉的特别官员阿兹林，以讨论和纳吉会面的时间及地点。

“我联系了阿兹林，因为我在2009年就认识他，知道他是纳吉的特别官员。”

他表示，2011年1月中旬约晚上7时，他开车前往纳吉位于Jalan Langgak Duta的私邸，以讨论开设账户的事宜。

“Joanna提供了银行账户和信用卡开设表格给我，据我所知，表格是空白的，没有填写客户的详细信息。”

谢德光说，当他到达纳吉的私邸时，是刘特佐接待他进去，并将他介绍给纳吉，告知他来自大马银行。

他指出，他向纳吉讲解开设银行账户的程序以及需要遵守的条规，同时履行义务，即通知国家银行有关事宜，因为开设账户的人是具有曝光率的人士。

“我随后将空白的开设账户表格交给纳吉，纳吉接着签署了所有的表格。”

他补充，当天的会面约20分钟，办好事情后，他就开车回家。隔天，他将表格交给Joanna，以进一步处理纳吉开设账户和信用卡的申请。

曾通知洁蒂 纳吉开户头

谢德光说，后来他和时任国家银行总裁丹斯里洁蒂会面，通知对方有关纳吉在大马银行开设账户一事，对方并没异议，但提醒他必须遵循银行的规则和条例。

主控官拿督苏海米伊布拉欣副检察司接着让谢德光确认志期2011年1月18日，附有纳吉名字和签名的储蓄账户开设表格，账户号为211-002-009048-1。

他也确认，志期2011年1月13日附有纳吉名字和签名的来往账户开设表格，有关的账户号为211-202-200969-4。

除了这两个账户的开设表格，苏海米伊布拉欣也让谢德光确认志期为2011年1月13日，附有纳吉名字和签名的信用卡申请表格。

在纳吉名下的这两张信用卡分别是威士白金信用卡，卡号为4585818000005496；以及万事达白金信用卡，卡号为5289438000038961。

关于用于来往账户的“AmPrivate Banking-MR”代码名称，则是保留给纳吉，谢德光说，他被Joanna告知，这代码名称是刘特佐提出的要求。

“我不确定是谁决定在这个账户上使用这个代码名称。我只知道有讨论使用代码名称，以保护账户信息以及保持敏感性。”

他表示，他随后将此事告知国家银行总裁。