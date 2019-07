(吉隆坡17日訊)公正黨主席安華揚言,性愛片中人若証實是經濟事務部長阿茲敏的話,後者就須辭職下台。針對安華的這項談話,阿茲敏反擊說“叫安華去反思,先照照他的臉”。

他說:“叫他照照鏡子,看看鏡子里的男人(Tell him look at the man in the mirror )。”

阿茲敏說: “閱讀我的嘴唇,告訴他,他要……” 。由於他的回應一度被打斷,他之後補充,“叫他照照鏡子,看看鏡子里的男人。”

記者追問他此言論及追問他昨天發表不要當偽君子言論的意思時,阿茲敏僅回應,“反省啦(muhasabah )”。

記者進一步追問反省什麼方面時,他說,“叫安華去反思,先照照他的臉“。