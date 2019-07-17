全長29.9公里 檳輕快鐵批了

（檳城17日訊）檳州經濟策劃單位（BPEN）向交通部申請興建峇六拜輕快鐵計劃，昨日獲交通部有條件的批准，必須按照2010年土地陸路交通法令84條文（715法令）。

交通部長陸兆福今日發表文告宣布此項消息。文告中指出，根據715法令84（2）條文規定，在部長有條件批准計劃後，申請方需要在公共交通機構（APAD）代理處供所有人公開檢查該計劃3個月，從通過報紙廣告發布通知截止日期開始。

供公開檢查3個月

計劃完整的文件將在公共場所展出，包括政府辦公室，將在近期內通過廣告宣，為達到透明度也將被要求通過網站上傳所有文件。

完成公開檢查期間的反饋評估後，另一項申請輕快鐵方案的最終批准，將提交給交通部根據84（4）條文（715法令）批准。

峇六拜輕快鐵計劃是檳州交通大藍圖的項目，全長29.9公里，共有27個擬議的沿線站點，從光大開始貫穿牛汝莪、峇央峇魯、峇六拜及機場，檳島南部填海計劃。

此計劃將分為2階段，首期建設長23.5公里，共20個沿線站點，第二期建設長6.4公里，共有7個沿線站點。

在批准此項申請時，政府通過公共交通機構增加30項條件，包括批准DEIA的峇六拜快輕鐵計劃、批准DEIA的檳島南部填海計劃、社會影響評估報告、古蹟影響評估報告、交通影響評估報告和其它考慮到技術因素、社會因素和監管因素。

他歡迎公眾及非政府組織，在此計劃的公共檢查期間踴躍參與。

輕快鐵計劃獲批 曹觀友向聯邦致謝

檳州首席部長曹觀友今日針對輕快鐵計劃獲得聯邦政批准一事，向聯邦政府致謝。

他說，有關計劃是從光大通往峇六拜，檳州政府對交通部長陸兆福今日以文告方式，宣佈檳州輕快鐵計劃在2010(715條文)陸路交通法令84條文下獲批一事，深表歡迎。

他今日發表文告指出，檳州政府將恭候交通部的正式通函後，再採取後續工作包括公共展示。

曹觀友也承諾，州政府也會依據交通部所開出的條件，以完成上述工程。