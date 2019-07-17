【性片風暴】安華：若證實是短片中人 阿茲敏須辭職

（吉隆坡17日訊）捲入內閣部長的男男性愛短片案，隨著警方在2天扣捕多名涉及散播短片者，讓案件有了初步發現之際，公正黨主席安華說，若調查證實短片中人是公正黨署理主席阿茲敏，那麼後者就得辭職下台。

不過，安華說，這一切待調查結果而定。

根據《當今大馬》的報導，安華說，他初步的看法是，阿茲敏目前不必辭職。如果調查有結果，顯示後者涉及這種行為，那阿茲敏就有辭職的需要。

“但是若我們還不確定真相以及短片主角的真正身份，那麼他就有選擇權。”

安華是今天在在國會走廊受詢時，向媒體發表上述的立場。記者當時詢問他，卷入性短片事件的阿茲敏是否需要辭職時，這樣作出回應。

針對其助理被捕，安華也表示驚訝。“我不知道為什麼（他被捕）。警察可能有他們的原因。且讓他們依法調查。”

安華也說，他完全不知道警方在昨日已逮捕3人查性短片案。

要幕後黑手受到制裁

“沒人告知我，我從媒體處獲知。我說過了，黨一直以來的立場是，交給警方調查。我們要干案者與策劃者受到制裁。”

目前，警方針對性短片事件先後逮捕了9人，其中於7月14日逮捕了6人，其中包括自揭是性短片主角的哈茲阿茲。

警方昨天下午2點左右在新山地區再逮捕3人，並帶返吉隆坡調查。據悉，其中一人公正黨霹州領導，也是安華的助理。

針對公正黨是否會內部調查性短片事件的問題，安華說，公正黨已經調查，暫時無法確定誰是幕後的黑手。

安華也否認性短片事件分裂公正黨。他強調，公正黨依然穩固。