【中美貿易戰】世貿裁定美反補貼措施違規 特朗普再威脅徵關稅

（華盛頓、北京17日訊）中美將重啟貿易談判之際，世界貿易組織（WTO）的上訴機構昨天裁定，美國對中國的反補貼措施違反世貿規則，美方若不撤除違規措施，將會面臨中國制裁。美國總統特朗普重申，如果他想，他可以再向中國貨品加徵關稅。

中國在2012年就美國向中國太陽能板、風力發電機、鋼管及鋁材徵收反補貼關稅，向WTO提出訴訟，當時估值為73億美元（約297億令吉）。世貿上訴機構裁定美方的反補貼措施，違反世貿規則，若中國尋求制裁美國，雙方將就貿易損失的價值進入新一輪法律訴訟。

中無兌現增購美農產品

中國商務部稱，世貿上訴機構的裁決，再次證明美方違反世貿規則、一再濫用貿易救濟措施，嚴重損害國際貿易環境的公平公正性，敦促美方立即採取切實行動，糾正錯誤做法。美國貿易代表辦公室則指，WTO裁決結果沒有顧及美方引用世銀、經合組織等的客觀證據，削弱世貿規則，無法有效抵制損害美國工人和企業，以及扭曲全球市場的中國國有企業補貼。

特朗普昨天在白宮主持內閣會議時稱，中美貿易談判仍有很長的路要走。他說：“如果我們要的話，仍然可向額外3250億美元（約1.3兆令吉）的中國商品加征關稅。”他先前還指他與中國國家主席習近平的關系大不如前。

彭博社指，特朗普表示，美國正尋求與中國達成貿易協議，希望中方不要再破壞兩國早前達成的部分條款。

上月G20大阪峰會特習會時，特朗普同意暫停向上述3250億美元的中國貨加征關稅，中國以願向美國采購大批農產品作回饋，但有關采購至今尚未落實。

美國財長姆欽與貿易代表萊特希澤本周再與中方代表通電話，指雙方有很大機會在北京舉行面對面會談。

美參眾兩院議員提案 阻商務部移除華為禁令

美國政府正計劃逐漸放寬對中國科技巨擘華為的禁令，卻遭到國會反對。參眾兩院跨黨派議員昨天提出法案，阻止美國商務部將華為從出口管制貿易黑名單中移除。

共和黨參議員柯頓、魯比奧、羅姆尼聯同民主黨參議員范赫倫、沃納、布盧門撒爾在參議院提出《捍衛美國5G未來法案》，阻止商務部將華為移出黑名單，同時建議必須獲得國會批准，才可終止與華為有關的出口限制。

不應向敵人出售工具

共和黨眾議員加拉格爾、麗茲切尼和民主黨的帕內塔、加列戈也在眾議院提出類似的法案。柯頓稱，法案可鞏固總統將華為列入黑名單的決定，美企不應向敵人出售工具，讓他們反用此來監視美國人。

商務部今年5月以國安理由將華為列入貿易黑名單，嚴限美國企業與華為做生意。不過，特朗普與習近平上月底在日本會面後，決定放寬對華為的禁令。路透社日前引述消息人士指，美國政府最快於兩周後重新向美國企業發出許可證，允許向華為供貨。