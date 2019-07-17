383票對327票 歐洲議會通過 德防長馮德萊恩 任歐盟女掌門人





（斯特拉斯堡17日訊）德國前防長馮德萊恩昨天在歐洲議會驚險過關，經議員投票表決，正式成為歐盟委員會成立52年來首位女主席，也是1967年後首位擔任歐盟委員會主席的德國人。

歐洲議會在法國斯特拉斯堡總部召開全體會議，就馮德萊恩的歐盟委員會主席提名進行表決，最終在733名參加投票的議員中，馮德萊恩以383票贊成、327票反對、22票棄權（另有1票無效）的表決結果，獲准出任歐盟委員會主席。

低於400票 削弱認受性

根據歐盟章程，馮德萊恩必須獲得歐洲議會絕對多數（現為374票）支持才能出任歐盟委員會主席，結果其贊成票僅比絕對多數多9票，也只比反對票和棄權票（合計）多34票。

60歲的馮德萊恩將於11月履新，接替卸任的容克，展開5年任期。外界普遍認為馮德萊恩未能得到400張贊成票，對歐盟委員會與歐洲議會並非好的開始，未來在運作上可能會出現更多磨擦。

選舉結果公布後，馮德萊恩步入會場，以歐盟委員會主席的身份亮相。她對議員的支持表示感謝，“你們對我的信任就是對歐洲的信心”，相信歐洲準備為未來奮戰而不是互相爭鬥。馮德萊恩還指歐盟委員會主席一職責任重大，任務艱巨，希望眾人秉持建設性態度，共同建設一個團結、強大的歐洲。

馮德萊恩早前承諾將推出更大膽的氣候目標，以吸引社會主義和自由主義陣營的支持；並承諾完成歐盟的資本市場聯盟，為中小企業提供資金，採取更加有利增長的財政政策，又保證會成立最低工資；另外，她亦承諾捍衛法治，瞄準美國科技企業在歐洲的低稅收法案，又會更新準則解決移民問題。

承諾建立強大歐洲

在英國脫歐問題上，馮德萊恩重申，如果需要更多時間讓英國有序脫歐，她支持進一步延長脫歐限期，但歐盟的立場是不會重新談判脫歐協議。

拉加德辭IMF總裁 準備轉任歐央行行長

國際貨幣基金組織總裁拉加德昨天宣布辭職，準備轉任歐洲央行行長。

拉加德在聲明中說，已向基金組織董事會遞交辭職信，9月12日生效。

拉加德本月初被歐洲理事會提名擔任歐洲央行行長。她隨後宣布提名期間暫時卸任IMF總裁職務，第一副總裁利普頓出任代理總裁。

基金組織董事會在聲明說，接受拉加德辭職，董事會將立即展開遴選下一任總裁的程序。

拉加德的歐洲央行行長提名，要先獲歐洲議會表決通過，再在10月中，由歐盟領袖最後確認。當確認提名後，她將於11月接替8年任期屆滿的現任行長德拉吉。