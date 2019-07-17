“半夜看到拔腿就跑” 敦馬機器人相對無言





（吉隆坡17日訊）首相敦馬哈迪於今日在超越規範峰會推介禮上，與首次在馬來西亞亮相的與女機器人蘇菲亞（Sophia）會面時相對兩無言；他過後聲稱感到害怕，還說若半夜碰到蘇菲亞，他會拔腿就跑。

94歲的馬哈迪坦言，蘇菲亞非常逼真，從臉到眼睛都很真，嘴巴會動，而且在回應時還會移動看人。

“這讓我感到恐懼，半夜看到一定​​會拔腿就跑。”

蘇菲亞現身馬來西亞國際貿易展覽中心會場時，以一曲據知是馬哈迪最愛的“瘦皮猴”弗蘭克·西納特拉的歌曲“我行我素》（My Way）登場。

平時伶牙俐齒的馬哈迪，在一對一對話環節看了蘇菲亞良久，也靜默了一陣，不知該說什麼。

結果是蘇菲亞打破沉默，她對馬哈迪說：“我很高興認識你，沒有多少人在訪問馬來西亞時，有機會與首相聊天。”

除了祝賀馬哈迪再次當選為首相，她也祝馬哈迪94歲生日快樂。

由香港漢森機器人技術公司研發的蘇菲亞，號稱史上第一位可以與人類對話的人工智能機器人，而且之前還曾發表要毀滅人類的重話。

蘇菲亞描繪肖像送敦馬

在和馬哈迪對話的同時，蘇菲亞也當場為他描繪一幅肖像，作為禮物。

馬哈迪問蘇菲亞的問題包括是否知道其第一次任首相的任期？她與其他機器人有什麼不同？是否夢想過機器人和人類共同生活與共處？

蘇菲亞準確說出馬哈迪出任第四任首相的年月日。

她說：“對初學者來說，大多數其他機器人都不會與馬來西亞首相一塊。與其他機器人不同，我的設計具有人性化功能，可以更好地與人交流並建立關係。”

她說，當她不幫助進行人工智能研究時，她會周遊世界與人會面。

她也表示，好萊塢電影有時傳播了很多關於機器人的誤解，“我們只是想接管你的心靈與思想。”

輪到蘇菲亞向馬哈迪發問時，她詢問馬哈迪是否希望像她一樣永遠年輕，因此引起哄堂大笑。

馬哈迪答說：“年輕有其優勢，但經驗與知識會隨著年齡的增長而積累。我可能已經老了，但我可能比你更聰明。”

對此，蘇菲亞說；“我承認，我需要很長時間才能趕上你的經驗。確切地說是91年。”

她跟著又問，當積累了知識與經驗後是否能成為首相問題？馬哈迪則說：“治理一個國家需要的不僅僅是知識與智慧。但我們永遠不知道未來會怎樣。”

馬哈迪表示，當他第一次出任首相時，不曾想過有朝一日會與先進的機器人對話。

蘇菲亞在對話結束後，也完成了對馬哈迪的素描，並贈送給馬哈迪。

籲中小企趕上工業革命4.0

首相敦馬哈迪說，如果我國沒有趕上工業革命4.0的發展步伐，就可能會流失國內人才的創新潛力，特別是中小企業。

他在超越模式峰會上致詞時，也呼籲國內工業，在工業革命4.0下成長及進行創新。

“工業革命4.0將改變職業。我們認為，國家必須創造未來的職業。

“我們的目標必須是自動化工作，但仍保有人性化的工作。讓機械進行危險且重複性的工作，確保人民有能力進行創意、有共鳴與互動的工作。”

因此，馬哈迪說，我國需要創造、採用與整合獨特的技術解決方案，以改變勞動力及工業。

他指出，為了充分體現我國經濟框架內的技術創新，相關政府機構和私人界必須形成共生關係。

馬哈迪呼籲中小企業和本地商家走在數碼轉型的前端，以保持對投資者的吸引力及全球競爭力。

他說，由於98.5%的中小企業是製造業公司，僱用員工佔就業人數42%，因此中小企業的模式轉變，特別是創新與創意解決方案，將是推動製造業的關鍵。

“要建立工業革命4.0生態系統，工業領袖和人才必須充分了解及接受顛覆性的技術。目前必須去適應，但是很快的，掌握技術將是基礎。”

馬哈迪說，儘管創新可能威脅傳統工作，不過政府矢言創造公平與以共同繁榮為基礎的國家未來。

“根據預測，65%目前就讀小學的學生，未來將從事目前尚未存在的工作。

“國內目前70%的就業人士是馬來西亞教育文憑考試畢業生，因此重新培養各年齡層的人民，以在我國未來經濟格局中取得成功是當務之急。”

和中方洽商收回10億事件

首相敦馬哈迪表示，馬來西亞準備就收回沙巴天然氣輸送管計劃10億令吉事件，與中國石油管道局工程有限公司（CPP）進行友好協商。

“我們隨時準備和中方洽商。”

他是今日為超越規範峰會主持推介後，針對中國外交部發言人耿爽指中國政府希望馬來西亞能與中國石油管道局工程有限公司，友好協商解決兩項天然氣輸送管工程的糾紛，如此回應。

耿爽說，中國石油管道局工程有限公司是依據合約內容進行天然氣輸送管工程，即全長600公里的石油產品輸送管項目（MPP）及沙巴天然氣輸送管項目，而這兩個工程目前處在停滯狀況。

只完成13%卻付款88%

納吉政府於2016年11月授予中國石油管道局工程有限公司兩項沙巴天然氣輸送管計劃的承包權。雖然實際工程只完成13%，納吉政府卻預先支付工程總額的88%給中國石油管道局工程有限公司。

對今日是馬航MH17客機被墜落5週年，馬哈迪表示，這是令人痛心的事，是蓄意的行為，有人發射導彈擊落飛機。

“不過，我們不知道是誰幹的，也不可能知道。”

有關治理國家所需的條件，馬哈迪坦言，單是知識與和智慧不足於治理國家，還得有承受任何對你不善批評的勇氣與毅力。

“你必須能夠承受所有關於人家說你的討厭的事情，尤其是通過媒體的報導。”