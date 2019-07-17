【意甲聯賽】德里赫特殺抵都靈 官宣下飛機很罕見

（羅馬17日訊）到了！到了！祖雲杜斯週二在官方Instagram上宣佈，阿積士19歲荷蘭後衛德裡赫特已經抵達意大利都靈，這也就意味著，他距離正式加盟祖雲只有一步之遙了。

德裡赫特搭乘的專機，在當地時間週二晚間飛抵都靈。在下了飛機後，他特地拍攝了一段短視頻：“祖雲杜斯球迷們，你們好！我是馬泰斯（德裡赫特的名字），很高興能夠來到這裡。”

通常的情況下，一家球會官宣簽約和官宣體檢司空尋常，但官宣球員“下飛機”確實少見。祖雲杜斯為了搞定這耗時長久及一波三折的轉會，的確付出了太多精力，而高調宣佈球員抵達都靈也是可以理解的。

在這場轉會大戰中，最開始領跑的是巴塞羅納，西甲豪門一度幾乎搞定了轉會，上賽季還沒有結束阿積士就已確認德裡赫特將離隊，球員自己也非常想要加盟巴塞。

但在上賽季結束後，德里赫特經紀人拉伊奧拉強勢出擊，向巴塞羅納提出了兩個要求，一是給球員更高的年薪，二是保證球員的主力位置，而在這兩個條件都被巴塞拒絕後，巴黎圣杰門後來居上，成為了新的領跑者。

祖雲追他追得好苦

但在萊昂納多取代恩裡克成為巴黎圣杰門技術總監後，事情又發生了變化，萊昂納多拒絕在德裡赫特的合同中加入價值1.5億歐元的違約金條款。因此，事情才開始向著祖雲杜斯傾斜。

在週三，德裡赫特就會接受祖雲杜斯體檢。在體檢過關後，他就能正式加盟斑馬軍團。

德裡赫特的固定轉會費為6500萬歐元加浮動，最高可達7500萬歐元（約3億5000萬令吉）。他將會與祖雲杜斯簽約5年，固定年薪將為750萬歐元，此外還有獎金條款。他將會身披祖雲4號戰袍，合同中將有一個1.5億歐元的違約金條款。

另一方面，在德里赫特飛抵都靈當天，祖雲杜斯先確定一筆轉會，從裡昂簽下了20歲法國中場哈姆扎-拉菲亞，他的初始轉會費只有40萬歐元，但浮動條款500萬歐元。

拉菲亞擁有法國和突尼西亞雙國籍，曾代表法國U17和U18出戰，雖然還沒有代表里昂一線隊出戰，但上賽季在青年歐冠上有出色表現。