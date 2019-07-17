【法甲聯賽】巴黎開始熱身勝6球 姆巴佩2射2傳閃耀





（巴黎17日訊）在內馬爾去留仍是個未知數的同時，法甲聯賽衛冕冠軍巴黎圣杰門，週二在本隊今夏首場熱身賽做客6比1大勝德乙球隊德雷斯頓發電機，其中姆巴佩2射2傳鋒芒畢露。

巴黎圣杰門是法甲2連霸主，近7個賽季6次奪冠，唯一旁落是2016/17賽季輸摩納哥。這次做客德國，是巴黎近兩個月來首場比賽。與內馬爾都是巴黎圣杰門兩大巨星的姆巴佩，在此役不僅2射2傳，而且他製造的4個進球也都極具觀賞性。

開場後第6分鐘，姆巴佩就用“羅納多式生趟”打破僵局。在禁區前得球後，他正面帶球衝擊對方防線，他完全利用速度碾壓了後衛。面對出擊的門將，他在禁區右側右腳輕鬆搓射破門。

第18分鐘，姆巴佩送出了第一次助攻。在左路內切後，他送出貼地直傳。這記傳球極有穿透力，德國中場德拉克斯勒反越位插上，不停球直接左腳推射破門。

在第34分鐘時，姆巴佩也就梅開二度。在接到隊友挑傳後，他在禁區左側完成反越位。在角度並不大的情況下，他踢出一個穿襠球，皮球從門將雙腿之間鑽入網窩治中。

新援埃雷拉迎首秀

到了下半場第48分鐘，上演處子秀的前曼聯西班牙中場埃雷拉送出一記精彩挑傳，17歲法國左衛扎格雷停球變向之後，騙倒門將左腳推射中路破門。

第61分鐘，姆巴佩送出了個人第二次助攻。他左路45度精準傳中，法國19歲前鋒波斯托拉齊小禁區前蠍子擺尾，他用右腳將球彈入網窩中。

在第71分鐘時，巴黎圣杰門踢進了本場第6球。在接到隊友腳後跟直傳後，法國17歲中場奧奇徹禁區左側反越位小角度低射破門。

第77分鐘，德雷斯頓發電機才一度由塞內加爾前鋒科內踢進一粒安慰式的點球。

巴黎圣杰門出場陣容（4-4-2）為：阿雷奧拉（46分鐘特拉普）；貝爾納特（56分鐘巴克爾）、庫爾薩瓦（62分鐘恩索基）、克雷爾（46分鐘索赫）、默尼耶（62分鐘雅皮）；德拉克斯勒（46分鐘扎格雷）、維拉蒂（56分鐘奧奇徹）、埃雷拉（62分鐘赫爾曼斯）、薩拉維亞（57分鐘波斯托拉齊）；赫塞（57分鐘托夫奎）、姆巴佩（62分鐘誇西）。

巴西前鋒內馬爾因週一才剛歸隊報到，且他還公開提出了轉會要求，因此這場比賽他並沒有進入到比賽大名單。

原多蒙特法衛 巴黎簽迪亞洛

巴黎圣杰門週二官方宣佈，球隊簽下了原多蒙特23歲法國後衛迪亞洛，合同為期5年，直到2024年6月30日。根據媒體報道，轉會費為3200萬歐元（約1億5000萬令吉）。

迪亞洛司職中衛，出道於摩納哥青訓營，曾被租借到比利時祖爾特瓦雷根鍛煉，去年以2800萬歐元身價從曼因茲加盟多蒙特，上賽季為多蒙特出場38次，踢進1球並有1次助攻。他還曾入選法國青年隊，擔任過隊長。隨著德國後衛胡梅爾斯回歸多蒙特，迪亞洛的生存空間得到擠壓，而巴黎圣杰門主帥圖赫爾非常欣賞他，因此決定簽下他。

不過，以目前巴黎圣杰門的人員配置，迪亞洛新賽季想要踢上主力的難度有些大，或許他將成為球隊的主要輪換球員。

迪亞洛簽約後表示：“很榮幸能夠加盟巴黎圣杰門這樣一個著名的球會，球隊的計劃很有吸引力，我會在這裡全力以赴，並期待為這支以高水平和充滿雄心壯志的球隊帶來我的貢獻。”

迪亞洛成為巴黎圣杰門今夏休賽期內簽下的第5名球員，此前他們引進了薩拉比亞和埃雷拉，以及兩位19歲小將布爾卡與巴克。

輪到主席警告內少 再鬧你坐3年板凳

內馬爾吵著要離開巴黎圣杰門。週二，最新輪到巴黎主席納賽爾對他給予警告。

據法國媒體報道稱，納賽爾已經威脅要封殺內馬爾3年。目前，雙方暫時沒有鬧翻，而西班牙《阿斯報》則稱“內少”將會隨隊來中國，但是否會參加熱身賽還是個問號。

據悉，納賽爾給內馬爾發了短信。“如果你真要這樣做（鬧著轉會），那我就讓你在看台上坐到2022年。你繼續拿工資，但別想碰球了。”

對此，內馬爾父親兼經紀人迅速做出回應：“我兒子可不是拉比奧特，你最好別激化事態。”

巴黎圣杰門對內馬爾鬧轉會一事非常不滿，因這會影響球會“財主”卡塔爾方面的聲譽和形象。