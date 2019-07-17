我沒結婚 古仔：視宣萱好友 星爺：豬皮危害大

（香港17日讯）娛樂圈兩位大咖周星馳（星爺）和古天樂（古仔）感情生活向來神秘，不過最近同時惹來“結婚”秘聞，令人半信半疑；星爺助理目前以“小小豬皮危害大”暗諷爆假消息的媒體，而古仔則表態“不是事實不回應”，但強調視宣萱爲好朋友，未來還會合作。

古仔：視宣萱好友

不是事实不回应！

最近忙于《扫毒2天地对决》宣传活动的古天乐（古仔），上周突然被爆出要结婚的消息，对象是认识25年的的好友宣萱，引起外间的热烈讨论，经纪人出面回应后，他目前也亲自出面面对“婚讯”。

古仔目前在电影宣传活动上，对于突然盛传的喜讯感到惊讶，先是表明不回应不是事实的课题，以后也不会再有任何回应，不过他稍后还是说视宣萱为好朋友，两人未来还会在电影中再次合作。

星爺：豬皮危害大

假的！

现年57岁的喜剧之王周星驰（星爷），感情生活向来神秘，近日有位前娱乐记者“朱皮”直说他有新婚妻子鼓励，所以会重新燃起斗志披甲上阵（演戏），引起轰动关注。

星爷目前透过助理陈震宇回应表示：“如果星爷真的结婚了，整个娱乐圈都会去祝福，既然是假的，希望个别媒体别再博眼球蹭热度。”稍后陈震宇还发文称分享新闻，链接标题为“挖空心思为钱财 小小猪皮危害大”，疑似用谐音暗讽朱皮。