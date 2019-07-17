南北大道總經理：我有信心 國內大道或3年後全用RFID

（吉隆坡16日訊）馬來西亞大道特許公司協會說，隨著國內所有的大道收費站落實無線識別視頻（RFID）系統，該會預料這些大道在未來3年內將會因此變為暢通無阻的多車道公路。

《馬新社》一則報道指出，公路特許公司協會（MAHCC）主席阿茲曼伊斯邁（Azman Ismail）披露，該協會正與政府合作，以提供大道使用者最佳的服務。

“如果你問一些特許經營公司，大部份大道都已安裝了設備，而我們還在處於試點階段。我們肯定想要了解更多關於在試點階段所面對的技術問題，以便我們可以解決它們，繼而盡速落實推展。但顯然的，我們不能單獨落實這計劃，因為國內大道高度集中。”

“但我有信心我們可以（在3年內做到）。我們不是才剛開始，工作已在進行中。”

阿茲曼也是南北大道公司（PLUS）的總經理。他周二與工程部長巴魯比安推介了2019年高速大道特許公司論壇後說，由於大馬的大道高度集中，因此，該無線識別視頻的服務必須是流暢的。

“對道路使用者來說，你或許需要使用不同的大道以抵達目的地，（所以）那必須是順暢的。”

而巴魯比安較早前為論壇發表致詞時說，除了技術，擁有正確的商業糢式和良好的財務結構，對確保向高速公路用戶收取可負擔的費用來說，至關重要。

他披露，馬來西亞在過去落實的近30條大道特許經營，其計劃與商業糢式都沒有多大的改變。

“隨著技術的改進與生活方式的改變，必須有不同的結構以取代現有的結構。我希望會在這論壇上進行討論，並進一步提出可行的方案。”