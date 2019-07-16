修憲通過 18歲投票參選 自動登記選民

（吉隆坡16日訊）《2019年聯邦憲法修正法案》今日下午在國會下議院以211張支持票通過，把投票年齡從21降低至18歲、參選年齡也從21降至18歲，以及自動登記選民制度。

沒有議員在修憲法案三讀時投反對票，破天荒獲得所有出席會議的朝野議員一致同意，締造馬來西亞新歷史。

下議院共有222名國會議員，要通過修憲至少需要三分之二或148票才能通過。這項修正案仍需呈給上議院通過。

今日上午，首相敦馬哈迪在提呈修憲法案二讀時告訴國會，投票年齡一旦從現有21歲降低至18歲，候選人競選年齡降至18歲，以及落實選民自動登記制度，未來5年料將增加780萬名新選民。

“國內新選民人數到2023年時將增加超過50%，從上屆509大選的1490萬名選民，增至約2270萬人。”

他說，在對投票年齡重新研究後，政府發現年輕人的政治意識普遍上已提高，他們的思想與成熟度更加顯現，與政府享有的進步吻合。

他認為，如今的年輕人接收廣泛資訊、受社交媒體影響、科技進步，相信可以產生一群聰明、成熟、有思想、獨立且掌握資訊的年輕人。

“政府相信，這些年輕人能夠平衡對知識與技能和政治意識的需求，從而於未來打造更美好的國家。”

“政府信任這些年輕人，這也符合政府要培育負責任的公民。”

馬哈迪說，先進國家如英國、西歐、美國、德國、加拿大、法國和澳洲，已於1970年代後將投票年齡降低至18歲；而印度、巴基斯坦、紐西蘭和所有拉丁美洲國家也於1980年代跟隨步伐。日本則是於2016年降低投票年齡至18歲。

他說，在東盟國家中，唯獨馬來西亞和新加坡，以及科威特、阿曼、喀麥隆、黎巴嫩、薩摩亞和東加等國家，依然保留21歲的投票年齡。

“這意味著所有其他共和聯邦國家已奉行西敏寺民主制度，包括擁有超過9億選民人數的印度也制定18歲投票年齡。”

馬哈迪說，所有亞洲國家已幾乎都落實18歲投票年齡，而一些歐洲國家如奧地利、蘇格蘭則開始將投票年齡進一步從18歲降低至16歲。

他說，隨著全球的發展，馬來西亞的年輕人也跟著賦予提早到18歲投票的權力。此舉措是給他們機會、空間及發聲，共同努力通過選舉來刻劃國家的民主。畢竟在開放的學校制度，他們更加早熟。