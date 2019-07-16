警充公6輛逮5男女 教師售複製車

（江沙16日訊）江沙警方破獲複製車案件，並相信這些複製車是從鄰國運入，而這些車使用的車牌號碼和路稅都是偽造的，皆擁有合法的車主，包括其中一輛車子註冊號碼顯示，受害車主是吉隆坡的交警。警方調查發現，涉及轎車僅以3800令吉至1萬令吉的價格售出，而大部分涉案嫌犯包括疑是主謀者，都是來自杏壇的老師。

江沙警方是於7月5日至12日期間，在武吉阿曼警方配合下，在江沙、和豐和玲瓏扣留5名21歲至41歲的男女嫌犯和充公了6輛複製車，並授引1955年輕微罪行法令第29(1)條文（擁有來歷不明之物）、1987年陸路交通法令第7(1)條文（使用沒註冊車輛）、第108(3)(e)和108(3 )(f)條文（展示其他交通工具註冊條碼）調查此案。

江沙警區主任拉查里助理總監昨日在記者會表示，7月5日早上10時55分，江沙交警展開道路行動時發現一輛路稅逾期的本田Stream，經檢查懷疑是複制車，扣留了一名21歲的大學生；據知，有關車子是他從事教師的母親以1萬令吉購買，供兒子在江沙念大學用。

隨後，警方對此展開了行動，並作出數項逮捕。7月10日早上10時20分，警方在江沙扣留了一名41歲的巫裔女教師，充公一輛疑是複制車的本田Stream；7月11日早上10時20分，警方在江沙扣留一名在和豐教書的巫裔男子，起獲疑是複制車的日產Teana和日產Sylphy，同日晚上7時40分，扣留了一名在和豐居住的男教師（29歲），起獲一輛疑是複制車的本田Jazz，嫌犯以4000令吉購入此車。

接著，警方於7月12日下午5時在玲瓏扣留了一名霹靂水務局巫裔男公務員（33歲），起獲一輛疑是複制車的鈴木Swift，嫌犯是以3800令吉購入該轎車。

他披露，當中擁有兩輛日產複製車的巫裔男教師（40歲）相信是售賣複製車的主謀；調查發現，大部分車主擁有車子已超過一年，意即有關違法行為已經進行一段時日。

詢及這些被扣留車主是否知道有關車子是複制車，拉查里表示，以有關轎車的低價，相信車主知道；所有車主都遭延扣調查。

他勸告消費者若遇到價格低於市價許多至不合理程度的二手車，必須慎重考慮；同時買二手車前，可向陸路交通局及警方檢查有關車子的車主記錄、車子記錄、罰單記錄等等，切勿通過賣家介紹的人去檢查。