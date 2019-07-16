【性片風暴】雪議員是黑手？ 總警長：身分鑒定未逮捕

（吉隆坡16日訊）被指涉及經濟事務部長拿督斯里阿茲敏阿里“男男性愛短片”的幕後策劃者，警方調查懷疑對方是一名公正黨雪州州議員，並且已鑒定對方的身分，只是目前還未將他逮捕。

全國總警長拿督斯里阿都哈密受詢及此案時說，警方目前正從所有角度調查這起案件，並不排除未來會逮捕更多人助查。

總警長：案件非常複雜

他今早在士毛月警察普通行動部隊第四營營地，出席國家英雄勛章授勛儀式後，受詢調查“男男性愛短片”進展時，作出上述回應。

不過，針對警方昨天在有關案件，逮捕6人中有5人是一名雪州州議員的高級助理時，他說，這起案件非常複雜，因為涉及政治人物。所以警方在調查時非常謹慎，警方不想因一時不慎而作出不當的決定。

他也表示，警方正順藤摸瓜展開調查，並強調通過社交媒體發布性愛視頻是一項罪行。

無論如何，阿都哈密說，在這起案件的調查工作上，警方嚴格遵循所有標準作業程序，並會隨時與總檢察署溝通以獲得有關此案調查工作的意見。

警：視頻鑒證呈總檢署 僅法庭有權公佈2主角

針對“男男性愛短片”視頻的鑒證報告，全國刑事調查部總監拿督胡茲爾披露，警方已取得大馬網絡安全機構（Cyber Security Malaysia）的鑒證報告，並將呈交予總檢察署定奪下一步行動，但警方不會公布2名主角的身分，僅法庭有權公布2人究竟是誰。

前原產業副部長高級機要秘書哈茲阿茲早前已多次自爆自己是短片的主角之一，而另一名主角的真實身分也呼之欲出，但是胡茲爾說，警方不會公布短片中人的身分。

胡茲爾今天到隆市Nu Sentral購物廣場出席警方與減少汽車盜竊委員會（VTREC）聯辦“汽車失竊公眾醒覺運動”時，回應哈茲阿茲昨天與5名嫌犯被捕的最新進展。針對哈茲阿茲是否是這起性愛短片風波的主腦及其他5人的角色，胡茲爾說，由於今天才延扣第一天，警方還在進行錄供和深入的調查，暫時無可奉告。

他說，警方將延扣6人6天至本月20日，若有更多新線索和情報，警方將行動。

消息傳出落網嫌犯在事前曾在某處聚首謀劃拍攝性愛短片之事，對此胡茲爾指警方首次聽聞這項消息，將對此展開調查。

“男男性愛短片”於上個月11日在社交媒體傳開後，哈茲阿茲旋即錄制視頻承認他是短片中其中一人，並指令人是經濟事務部長拿督斯里阿茲敏，引起轟動。大馬網絡安全機構於上個月18日向媒體披露他們接到警方要求提供技術協助分析有關性愛短片；該機構擁有數碼鑒證專家可提供分析語音、視頻和多媒體的技術。