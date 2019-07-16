填海環評附帶72條件公開 曹觀友：每4個月稽查環境

（檳城16日訊）檳州首席部長曹觀友今日公開檳島南部填海計劃（PSR）環境評估報告（EIA）獲批所附帶的72項條件。曹觀友也表明，根據1974年環境素質法令，在工程施工期間，需每4個月進行一次環境稽查，而運營階段則每年進行一次（如有需要）。

他說，第57至62項條件特別涉及環境管理計劃（EMP），必須根據環境局（JAS）所規定的格式和要求來完成。有關環境管理計劃需在工程進行前，提呈給檳州環境局，獲批准後才允許動工。

獲批後才允許動工

曹觀友今日召開記者會說，由檳州政府提呈的環評報告，是符合1974年環境素質法令第34A（3）條文需求，該報告以附帶72項條件獲得環境部的批准。

“州政府必須根據相關部門，特別是漁業局的技術建議來實施緩解措施，以解決該計劃對漁業資源和漁民造成的影響。”

他說，這項填海計劃也會進行抵消項目（Offset Programme）。

他說，該計劃造成的永久性損失的抵消項目將成為檳州抵消項目大藍圖的其中一部分，包括人工魚礁、魚群聚集裝置（FAD）、與森林局和相關機構合作重植紅樹林、釋放魚苗、海岸保護線的生態工程（Eco-engineering）結構、為海龜和珊瑚礁的研究提供資金，以及環評報告第8章，控制措施中所列出的其他抵消項目建議。

他說，當局需要對上述抵消項目進行詳細的技術研究，並在實施前取得技術部門的審查，也會設立涵蓋相關技術單位的抵消項目執行委員會，以監督環評報告所建議的抵消項目的執行。

“同時，也會定期監督抵消項目並進行稽查以確保有關的實施是有效的，以及有關監督報告應提呈給抵消項目執行委員會。”

曹觀友說，上述所提及的72項條件，當中包括由州政府在環評報告中建議的緩解措施並獲環境局採納。

他指出，這72項條件中的第56項，是與該計劃有關的一般條件，包括合規、說明已確定的活動、計劃概念和設計、書面通知/書面批准/執照、土地干擾-污染防治措施（LDP2M2）、管控填土及疏浚活動、管控疏浚活動/近海採砂/陸地採砂/河道採砂、管控與監測空氣質量、管控與監測水質、管控與監測噪音及振動、水文（Hydrography）監測（用於填土/海洋採砂項目）、管理指定廢料（Scheduled waste）、固體廢料、化學物品和石油，指定廢料的運輸和儲存、管控與預防措施。

他說，該報告也闡明環境局官員的作用和職責，確保實施所有的管制措施和遵守環評的獲批條件。

將討論補償受影響漁民

曹觀友指出，填海計劃其他緩解措施包括成立漁民特工隊（task force），以解決漁民面對的影響，同時也準備退場計劃（Exit plan）和設立社區漁民服務中心（PPSN）以處理2016年至今對該計劃的相關投訴。

他說，有關特工隊將進一步討論對受影響漁民的補償方案。

他指出，特工隊是以檳州行政議員阿菲夫為首，目前阿菲夫前往麥加朝聖，預料今年8月或9月初會與受影響的漁民談判。

他說，填海計劃也會實施綠河計劃（Green river programme）和維護疏浚工程（Maintenance dredging）、進行詳細的水力監測、確保漁業航行路線、建立漁民碼頭和海岸保護線、進行海洋保護，並與漁業局進一步研究漁業保護區的建議和研究蝦遷徒路線、在項目實施期間若發生事故，承擔保險以保護生命、財產和環境、在土地和建築工程開始前採取最佳管理措施（BMPs）及有效的管控措施、及考量發展商準備的行動計劃以減少對該地區的污染和投訴風險。

至少需半年完成環境管理

SRS工程總監司徒偉龍披露，這項填海計劃落實前，該集團必須耗時6至9個月來完成環境管理計劃（EMP）。

他說，如果環境管理計劃報告無法獲得檳州環境局批准，他們也一樣無法動工，所以該集團將會嚴格遵循條件，包括管控與監測空氣質量、管控與監測水質、管控與監測噪音及振動等。

“環境部的環境評估報告批文有效期只有2年，因此我們必須儘快完成環境部所定下的各項條件。”

工程條件非常嚴格

他說本身曾參與多項大型工程，這也是他第一次遇見大型工程中會附加永久性損失的抵消項目條件，顯而易見，這項工程的要求條件非常嚴格。

他強調，抵消項目的條件，是整個計劃中最具挑戰性的，所以他們必須在動工前或動工後謹慎執行所有條件。

“這72項條件，有些條件必須現在就要展開，有些條件則是在動工後執行。”

檳將安排安華出席簡報會

曹觀友強調，檳州政府將在不久後安排公正黨全國主席拿督斯里安華出席檳島南部填海計劃的簡報會。

他說，安華日前會見檳島南部漁民時，並沒有反對這項填海計劃，相反安華是要求州政府保障漁民的利益，確保漁民不會成為發展計劃下的受害者。他說，其辦公室今日才接獲安華提出簡報會的要求，因此將會安排時間與地點進行簡報會

確保採沙不傷海洋生態

司徒偉龍說，該集團會在距離霹靂州20海里的國家水域採沙，為檳島南部進行填海工程。

他說，該水域是屬於聯邦政府管轄，所以他們只需要獲得大馬地質礦物局（JMG）批准，同時採沙前也必須進行環境影響評估報告，確保海域的海洋生態不會受到影響。

他聲稱，這項在霹靂州進行的採沙工程，並不會對霹靂州漁民作業構成影響，淺海漁民一般都是在4海里海域作業，至於15海里的海域都是拖網漁船作業的地方。

他說，該集團也會考慮在雪州巴生港口的海域採沙，以滿足檳島南部填海的需求。

出席記者會者有檳州交通大藍圖計劃特殊項目主任拿督林峰成、章瑛行政議員、孫意志行政議員、彭文寶行政議員、檳首長政治秘書鄭來興等人。