見腳疾外賣員拐14樓遞炸雞 懶出門男感動又羞愧

（八打靈再也16日訊）一名住在組屋14樓的23歲男子因懶得下樓去覓食，所以撥電叫了外賣，但沒想到42歲外賣員竟是個右腳殘疾的男子，而且為了給他送來兩塊炸雞，還一路走上14樓，只為給他送來兩塊炸雞，令他即感動又羞愧。

這名23歲的男子莫哈末巴利阿米巴在其臉書上發布一則8秒的視頻，顯示這名外賣員在任務完成成，正在拄著拐杖，一拐一拐地離去，令人動容；其帖文至今已有2300個贊、351個留言及1600個轉發。

巴利阿米巴米於前天晚上11時許在臉書帖文說，他因住在14樓，懶得下樓去買東西吃，所以撥電叫了外賣，但由於外賣地點較遠，所以他等了大約45分鐘。後來，他接獲外賣員的來電說他已經到了13樓，但巴利阿米說其住家在14樓，於是外賣員便說他在走上一樓，並請巴利阿米再稍等一會兒。

他指出，當他在門口看到給其送食物的外賣員時，嚇了一跳，因為對方是個殘疾人士，卻為了他的兩塊炸雞走上了14樓，當時外賣員還向他道歉，說他遲了一點。

“最後巴利阿米結帳時，還刻意給了外賣員一些貼士以示感謝。

此外，這名自稱安利的42歲外賣員在接受國文報章《”每日大都會》時說，他的右腳是在22年前的一場車禍中失去，早前他的舊公司結業了，他只好當外賣員來維持家計。但是，他並沒有想到此事已在網上瘋傳，對此感謝所有客戶及給予他支持的人們。

他說，雖然他這個年紀加上殘疾，尋找工作並不容易，但是現在的雇主及顧客們都對其很好，大家都願意體諒。同時，他也坦言，他的母親也曾擔心他的情況，不過他為了養活一家人，就必須工作。

安利強調，如果他的故事可以激勵更多跟其面對同樣問題的人們，他會十分高興，並且也希望更多私人界企業或非政府組織願意提供更多就業機會給合適的殘疾人士工作。