米都耗2萬淨化 毒河數公噸垃圾上岸





（亞羅士打16日訊）哥打達魯阿曼區州議員鄭瑞隆不滿人們亂丟垃圾，導致亞羅士打市政廳需破費2萬令吉來淨化全城最骯髒的“毒河”。他希望這運河經過淨化後，可仿傚檳城港仔墘運河，從昔日臭氣沖天的運河，如今已打造成水池，水質清澈還能養鯉魚。

他說，這些目標能不能落實關鍵在人為和態度，他希望民眾和居民把垃圾丟入垃圾桶，別再棄入運河或河流，因為這只會造成污染和影響自己的居家衛生。

這條全長約2公里的河床，是從彩虹園直通美都園，因整條河堆滿數公噸垃圾，亞羅士打市長拿督莫哈末佐迪在日前巡視後，便下令各單位馬上淨化該河。

鄭瑞隆今日受詢時說，這條運河當年能吸引垂釣者到此釣魚。

他說，E-Idaman固體廢料承包公司會協助清理住宅區毗鄰的運河部分，至於屬於沒人接管的部分，市政廳也會聘請承包商進行挖掘垃圾河床。

“這數天來，承包商出動挖泥機如火如荼將數公噸的垃圾挖掘上岸，預計再過數天就可完工。”

他透露，挖泥機司機透露，該河床深約1公尺半，河床也堆滿垃圾，因運河嚴重遭垃圾阻塞成了死河，不僅臭氣薰天，還滋長蚊蟲和水蛭。

“挖掘上岸的垃圾有塑料罐、玻璃瓶、鋁罐、輪胎、頭盔、椰子等，這些都是人類一手造成的問題。”

他說，由於垃圾份量太多，唯有在河旁一個空地挖掘了一個大和深的洞口，以將垃圾給埋起來。