阿窿越堤追債 債仔家人恐慌 每晚駐守捉不到潑漆者

（吉隆坡16日訊）疑是新加坡大耳窿“跨海”追債，頻頻往債仔家中潑漆，連累債仔的家人被迫每晚都派員輪流駐守在家中監視閉路電視長達兩個星期，夜夜無法安眠，結果還是讓潑漆者成功逃脫。

59歲退休公務員甘尼森古瑪申訴，他被大耳窿告知，其32歲在新加坡工作的二兒子，向3組大耳窿借了錢，借款總金額是5900新元（約1萬7000令吉）。事主事後曾向二兒子求證查明，但後者一口否認。

據了解，這班大耳窿利用新加坡的手機號碼跟債仔家人聯系，企圖避開我國警方的追蹤，讓事主一家人每天都在提心吊膽中度日。

他今日在馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜的陪同下召開記者會說，他的住家大門是在6月21日遭人反鎖和潑紅漆，並且留下字條給他的二兒子。

他表示，有關字條寫說：“你竟敢在WhatsApp拉黑我，不還錢，這是第一次警告，第二次會是鎖大門和放火燒屋。”

他聲稱，大耳窿在字條上留下一個新加坡的手機號碼，他依據該號碼聯絡上對方，從而得知二兒子，被指欠下3000新元（約9000令吉)後鬧失蹤。

兒無力還債幫阿窿潑漆

他當下擔心不已，馬上聯系上遠在鄰國的媳婦，並從媳婦口中獲知，二兒子因在新加坡涉及向他人住家潑紅漆而被關押在樟宜監獄里。他懷疑，二兒子確實有借大耳窿，而且是因為無力償還債務，而被威脅去其他債主家潑漆。

甘尼森指出，上個月24日，他的住家再度被人潑漆，為了能拍攝下潑漆者的樣貌，他事後在住家外按裝了閉路電視，一家人每晚都輪流駐守在家中，監督閉路電視的一舉一動至今。

他告訴記者，大耳窿在7月4日第三度登門潑漆，當時家人已在家中暗中部署，等待他們有所行動後便出來捉人，不料卻慢了一步，最終無功而返。

“他們在淩晨3點多駕車到來，停下一陣子就離開，我們馬上報警，5分鐘後他們又重新拆返，坐在車上往我家的電動門噴漆，當我們打開電動門準備出來捉人時，他們比我們快一步逃跑。”

甘尼森提及，最後破壞者沒捉到，但電動門卻被噴了紅漆；令他失望的是，報警後警方也沒前來了解。

他認為，如果當時警方有馬上採取行動，或許有可能捉到潑漆者。

發欠債字條騷擾鄰居

甘尼森聲稱，大耳窿還通過WhatsApp發送一組縱火燒屋的短片恐嚇他，要他乖乖子債父還，甚至還發欠債的字條給其鄰居，為鄰居帶來不必要的騷擾。

他已在6月21日和7月4日報警，並將閉路電視拍到潑漆者的轎車畫面提供給警方，但經查證後發現，該輛轎車是一輛租借車。

他說，目前為止，警方還未逮捕任何人，而他要促請大耳窿不要再來騷擾他一家人，此事也與家人無關。

網上老千強行試貸 僅問詳情卻賠上萬元

一名29歲的銷售員因需1萬令吉資金來開創網絡生意而誤墜老千的圈套，在一個臉書貸款廣告詢問貸款詳情後，竟無故接獲對方匯入1500令吉，事後還被迫賠上近1萬令吉的慘痛代價。

來自雪州斯里肯邦安的事主李國威，是在6月25日看到臉書一個貸款廣告，並私訊對方查詢貸款詳情，結果在提供個人資料給對方後，對方在未徵詢他的同意下，便直接匯入1500令吉給他，讓他傻眼。

他今早也在馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜的陪同下召開記者會提到，他只是想詢問貸款配套的詳情，沒想到對方卻直接匯款，還向他說明這是“test loan”（試貸服務)。

他強調，他在收到對方的款項後，一直要求對方提供銀行戶頭，因為他要把這1500令吉退回去，但對方卻遲遲不肯配合，直到5天後，對方才要他支付2250令吉，作為1500令吉貸款的償還額，問題才可解決。

“我以為只要支付2250令吉就不會再被糾纏，結果與家人商量後答應付款，不料付款後對方卻又要我再付7500令吉，並可分10期每月750令吉來償還，實在讓我無法再妥協。”

李國威聲稱，他當下拒絕，不料對方竟發送了2個放火燒屋的短片，恐嚇他和其家人，還恫言隨時會來其家中潑漆。

值得關註的是，兩個事主的追債者都是利用新加坡的手機號碼聯系他們，應是企圖避開我國警方的追蹤。

他們也在記者會上出示大耳窿發送給他們的放火燒屋短片，希望張天賜和警方可給予協助。

接258阿窿投訴涉款額2600萬

張天賜披露，截至今年7月15日為止，投訴部共接獲258宗被大耳窿追債的投訴案，涉及的款項為2600萬令吉。

他說，大耳窿越來越猖狂，除了發送放火燒屋短片恐嚇欠債者或欠債者家人，還公然留下手機號碼給欠債者家人，無懼警方的追蹤。