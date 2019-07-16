【一站式網絡資訊保安服務講座】 孔繁平：物聯網越普及 公司個人變網偷對象







（檳城16日訊）你對網絡資訊保安的了解有多少？當物聯網（Internet Of Things）越來越普及，不只是公司企業，連個人都會隨時隨地成為網絡小偷的偷竊對象，竊取你切身的網絡資料與密碼。

提供一站式網絡資訊保安服務的NETASSIST (M)有限公司首席執行長孔繁平昨晚在本報舉辦的“一站式網絡資訊保安服務”講座會上，勸告人們防範勝於未然，平時多留意網絡的私隱設定與網絡安全問題，做好周全的網絡保護工作。

他說，尤其是企業，根據最新調查數據顯示，超過85%的人不會與網絡犯罪受害的公司做生意。他舉例，若銀行甲今日宣布不小心把客戶的信用卡資料洩露出去，很多持卡者就會考慮取消這張卡，因為沒有人希望有天接到電話，說某某人已盜用了你的錢。

“例如供應商不小心把客戶的採購資料洩露，也會引起客戶退單，因為採購者花了多少錢採購、買什麼，幾時買，都是商業機密，最避忌公開給人知道。”

因此，他指出，越重視網絡安全的企業，將給消費者更大的信心，在市場上也較具競爭力，這甚至是一個企業的存亡之道。

孔繁平說，萬一重要資訊遭網絡駭客掌握，這些網絡犯罪份子會通過勒索軟件（Ransomware）向受害者要求“贖金”，通常數目不小。

他例舉網絡犯罪份子的收入龍虎榜，個別黑客的每個犯罪項目可賺取約3萬美元、負責策劃的平台經理每個項目可賺取約200萬美元，網絡犯罪的個人收入平均比任何傳統犯罪高10至15%，這門生意甚至比販毒、賣淫來得好賺，且相對安全。

網絡犯罪份子如何有機可乘？靠的就是網絡系統漏洞。他說，單在2018年就有1萬7000個網絡漏洞被發現，讓駭客趁虛而入。

孔繁平建議，如何有效管理網絡資訊，一切回歸到人的態度，首先須擁有的是知識，必須時時提升網絡安全知識，知道網絡上哪些行為是正確，哪些行為是錯誤的。

第二就是要有諮詢的精神。他說，及時踴躍諮詢網絡資訊保安專家，請教如何尋找漏洞與弱點。

第三就是行動。孔繁平指出，有了知識與專家指導後，就要有防範行動，除了裝置網絡防火牆，應有更完整的保護。他解釋，防火牆只是阻止病毒從外侵入，但精明的駭客會從內傳送病毒，例如通過網絡釣魚（fishing）廣傳假郵件到使用者郵箱，一旦使用者誤點有毒鏈接，就猶如獵物上鉤，病毒入侵，資料被盜取。他認為，對駭客層出不窮的詐騙術有所認知，將是防範的重要第一步。

第四就是監督網絡使用情況。他比喻網絡資訊保安為現代人的家居防盜系統，一般鎖頭就好像防火牆，只能預防小偷不輕易破門而入。要提升保安程度，人們會裝置閉路電視，這就好像裝置防毒軟件，監視可疑人物的一舉一動；若要保障更大範圍的集體安全，就必須聘請保安公司做每天24小時的保安巡視，這好比聘請網絡資訊保安服務公司，為你設立每日24小時的網絡安全監控系統。

他說，人們若要更了解從內至外保障網絡安全的基本程序，可上網尋找美國國家標準技術研究所（NIST）列出的保障數碼資產安全的步驟，這將是了解基礎知識的重要啟蒙。

顏聰永：駭客無孔不入

F-Secure Corporation(M)有限公司客戶保障經理顏聰永指出，駭客用各種方式騙取人們透露私人資訊，因此他勸勉人們不要習慣使用以生日號碼、名字、各種符號、普通號碼組成密碼。

他說，一般普通的密碼，駭客可能半分鐘就能解碼，複雜一些的也只需要一天。比起用數字和英文字母組成密碼（password），他更建議人們使用特定句子（passphrase）組成密碼，加強駭客的解碼難度。

他指出，社會邁向人工智能年代，代表人類生活越來越與網絡脫離不了關係，大至電腦、手上的手機、手錶、家居用品、小至牙刷都可以跟網絡連接，掌握你生活中所有細節。

他指出，這些人工智能產品一旦被駭客入侵，個人安全也將面對嚴重威脅，例如駭客若入侵智能玩具的系統，將可監視兒童的行跡。

物聯網普及可帶給人類生活的便利，也像徵著有更多網絡漏洞的出現。他奉勸人們，使用智能產品或任何網站時，都應花時間閱讀使用說明，確保私隱保障設定已開啟，防止一切個人訊息的洩露。

他說，使用智能產品與網絡平台時提高警覺性，將能確保自己使用網絡時相對安全，不會無意讓自己暴露在危險的監控之下。

上述講座會在《光明日報》禮堂舉行，《光明日報》為指定媒體，入場免費，獲得公眾踴躍出席聆聽。出席者包括MYKRIS ASIA有限公司的策略客戶經理黃木坤。

MYKRIS ASIA有限公司是從事綜合性網絡服務的公司。NETASSIST(M)有限公司的核心業務則通過該公司在馬來西亞及本區域的全面IT安全服務，協助企業以最佳方式來保障其業務運營。首先培訓客戶如何以最安全的方式運營。通過該公司的網絡安全專家提供正確的流程及文件，以協助客戶的運營。