【行政議員涉性侵女傭案】調查報告已呈總檢署 霹總警長：沒偏袒

（怡保16日訊）針對霹靂州行政議員楊祖強被指涉及性侵女傭案，霹靂州總警長拿督納沙魯丁表示，此事件的調查報告已呈上給霹靂州總檢察署檢控主任，目前警方仍在等待鑒證報告和醫藥報告，預計兩份報告可在2至3星期內取得。

他今日在霹靂州警察總部舉行的月常集會後受詢時強調，警方是根據標準作業程序調查此案，準允被指涉案的行政議員保釋也沒有偏袒的成分。

“當警方調查一個案件時，若嫌犯有可能會騷擾受害者或影嚮案件調查、嫌犯有可能逃跑才會延扣嫌犯。”

“倘若對嫌犯的調查已經完整，也就沒有必要繼續扣查對方，所以警方並沒有因為對方是行政議員而偏袒。”

另一方面，針對霹靂州行政議員阿都尤努斯被指涉嫌洩漏政府機密一事，他表示，警方已開檔調查此案，也已在昨日取得霹靂州總檢察署檢控主任的調查指令（Order of Investigate）並已傳召雙方證人錄供。

他指出，警方為此事開了兩個調查檔案，一個是針對阿都尤努斯的前助理馬永健報案指對方曾指示他拍攝政府機密文件並涉嫌洩漏政府機密；另一個則是針對阿都尤努斯的投報。

他透露，前者將在《官方機密法令》第8（1）條文（洩漏國家機密）下調查，後者則在刑事法典第500（誹謗）條文下調查。