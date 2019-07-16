納吉：一天刷332萬 送禮物給某國王室

（吉隆坡15日訊）前首相拿督斯里納吉表示，SRC洗錢案證人在法庭指他一天內在意大利同一家珠寶店進行10筆交易，消費額高達76萬3500歐元（332萬670令吉65仙），這其實是為了購買贈送給某國王室的禮物。

“當時，他們（某國王室）及代表團與我們一家一起到意大利。”

他今晚在臉書貼文表示，送禮物給其他國家領袖，是很平常的事情。

他並未說明是哪國王室，只表明是與馬來西亞關系良好，但並非沙地阿拉伯或阿布紮比王室。

他說，首相馬哈迪在首次擔任首相期間，曾贈送津巴布韋總統穆加貝私人住宅，但費用是由政府承擔，而他贈送的禮物都是用自己的信用卡付賬。

納吉也張貼一封信函，並說自己在2014年8月8日贈送禮物後，收禮者同年8月15日致函其妻子羅斯瑪，函感謝他們贈予厚禮。

正本將提呈法庭當證據

他說，他把收禮者的名字塗黑，原因是讓對方曝光不公平。不過，這封信的正本將提呈法庭當作證據，到時他的律師也會在庭上作出解釋。

他強調，證人所說的信用卡並非在SRC國際公司名下，而是在他名下。

“這名證人其實也證明了我很少用這張信用卡。盡管我經常被指控買這個買哪個，但是今日在庭上也顯示了，這是我最大筆的信用卡開銷。”

納吉說，由於SRC洗錢案正在審訊，他目前無法進一步說明。

“我可以說的是，希盟政府媒體的新聞標題並不可全信，因為它是有選擇性報道。因此，我多次要求審訊直播，讓人民知道真相，但是希盟不要。”