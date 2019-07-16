經營旅行社產業買賣25年 伊朗毒販住700萬豪宅

（吉隆坡15日訊）市警肅毒有功，兩天內破3宗毒品案，共逮捕5名分別越南籍、本地籍及伊朗籍毒販，共起獲價值百萬令吉的各類式的毒品，以及2把手鎗；其中一名伊朗籍毒販從25年前到來馬經營旅行社及產業買賣生意，並在高級住宅區以700萬令吉自購閣樓單位居住，但是6個月前開始暗地裡與另一名伊朗伙伴暗中販毒，結果被警方一並逮捕，並從他位於33樓的閣樓搜出1把手鎗、8枚子彈、28枚價值15萬3800令吉的名錶及珠寶等。

據悉，這名吸大麻的46歲伊朗籍毒販的妻子，因患上癌症，最近才返回伊朗動手術，她獲悉丈夫販毒被捕後，於上週六飛來吉隆坡了解情況。

吉隆坡總警長拿督斯裡馬茲蘭今天在十五碑警區主任魯斯蘭、吉隆坡毒品罪案調查主任阿德南、副主任加斯米魯及查案官陪同下，在記者會上公佈警方於本月11及12日偵破3起毒品案的功績。

他指出，本月11日凌晨1時許，在一間24小商店前逮捕一對情侶。24歲越南籍女子是於3年前來馬，之前曾在夜店擔任陪座女郎，她被捕前，與29歲本地男友以每月1700令吉租住蕉賴一座公寓單位。

捕情侶延扣6天

他說，警方逮捕這對情侶時，起獲19克海洛因，經過盤查後，前往他們居住的單位，再搜出2195克搖頭丸、6克K他命及扣押一輛價值1萬5000令吉的邁薇車子。

馬茲蘭說，警方為這對情侶進行尿檢時發現女嫌犯尿檢不過關，服食冰毒，而男嫌犯尿檢過關。警方目前援引1952年危險毒品法令39B條文調查，並將他們延扣6天至本月16日。

他透露，警方調查顯示，這對情侶於3個月前開始在巴生河流域活躍。警方從他們身上起獲的毒品一旦流入市場，將荼毒2300人。至於警方起獲的毒品共值22萬1220令吉。

另外，馬茲蘭說，警方在當天，即本月11日下午4時50分，在新街場一座公寓保安亭逮捕一名34歲來自彭亨文冬的巫裔男子。警方於下午5時10分，在嫌犯的引導下，在一間單位起獲2萬3494克冰毒、一把自動手槍及28枚子彈、扣押一輛車子及起獲7000令吉現款；這些冰毒皆包裝在荼葉包袋內。

他指出，警方為嫌犯尿檢發現他服食冰毒，調查顯示他以每個月2000令吉租下居住單位，並從兩個月前開始涉及販毒活動。目前警方已延扣他6天，除了援引1952年危險毒品法令39B條文調查，也會因為他擁有手槍而援引1971年軍火法令第8條文調查。

他披露，警方從嫌犯住家起獲的毒品市值117萬5000令吉，若分銷出去，可供應4萬7000人。