哈米達承認發消息給納吉 “林吉祥確是土團推手 ”

（怡保15日訊）土團黨前副主席拿督哈米達指稱行動黨元老林吉祥確實是籌組土團黨的推手，並承認是自己把這項消息告知前首相拿督斯里納吉的人士，她表示自己敢作敢當，認為有必要站出來說明白。

她今日在怡保召開記者會時說，她身為土團黨創始人之一，當時出席了一場由首相敦馬哈迪召開的會議，而林吉祥則在會議上建議成立一個如巫統的政黨，以獲取巫統10%的選票，確保希盟能夠成立政府。

“至於是誰把這項消息告訴納吉，我承認是我。因為這件事發生的時候，我人在場。當然，要是林吉祥最後還是不給予承認，我也不會感到驚訝，畢竟對他來說，沒有事情是不可能的。

“這就如他拒絕承認曾經指敦馬哈迪貪污一樣。對於他們（希盟）來說，欺騙並不是什麼， 他們也已經欺騙國人，沒有實現大選的承諾。”

她聲稱，她在上述事件上要負責任，並被指示站出來穩定情況。

“作為一名領袖，林吉祥不應該拒絕承認自己的所作所為，反之他應該敢作敢為和負起責任。”

另一方面，針對行動黨霹靂州主席倪可敏指霹靂州行政議員接二連三出事，顯示事情並不尋常，因此籲請霹靂州希盟議員提高警惕，不要讓奪權事件重演的言論，她認為這顯示希盟開始對影子感到擔憂，她也置疑希盟開始互不相信，或因為最近的課題感到政局在動搖，又或發現人民對他們已感到厭煩。