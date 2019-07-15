貨幣法案一讀 僅國行有權印新鈔違者罰500萬

（吉隆坡15日訊）授權國家銀行管理馬來西亞貨幣、監管貨幣處理業務以及貨幣處理活動的《貨幣法案》（Currency Act），今日由財政部副部長拿督阿米魯丁提呈國會下議院一讀。

這項也旨在打擊偽造紙鈔或假硬幣的法案闡明，只有國家銀行有權印刷發行新紙鈔及硬幣，違法者可以被罰款不超過500萬令吉。

政府也同時修改《2009年國家銀行法令》，以賦予國家銀行監管馬來西亞貨幣以及增加國行的功能。

根據法案，若一家公司要進行印刷貨幣生意，必須符合國家銀行制定的要求，向銀行提呈相關文件與繳付一定費用，只有在獲得批準與註冊之後才能營業。

法案闡明，只有公司可以提出申請，個人不符合資格。

此外，法案闡明，若懷疑是假鈔及假硬幣，國家銀行、註冊貨幣印刷商和金融機構可以逮捕涉嫌擁有有關假鈔的人士。

國家銀行、註冊貨幣印刷商和金融機構，有權向涉嫌偽造貨幣的人士索取個人資料如姓名、身分證號碼與住址。

法案第37條文闡明，任何被捕者必須向國家銀行、註冊貨幣印刷商和金融機構提供個人資料。違例者可以被罰款不超過2萬令吉。

國家銀行、註冊貨幣印刷商和金融機構“充公”的疑似假鈔或假硬幣，必須移交給警方，同時向警方提供向涉嫌人士錄取的口供。

如果被充公的疑似假鈔或假硬幣被證明是真鈔或真硬幣，警方必須將有關紙鈔或硬幣交還給當事人。

法案闡明，國家銀行必須在銀行辦公室或其代理發出紙鈔及硬幣；與此同時，銀行應對紙鈔和硬幣的面值負責。

法案也授權銀行可以收回任何紙鈔或硬幣，並給予至少一個月的通知。國家銀行也有權力銷毀、管理、或處理已收回的紙鈔或硬幣。

法案賦予國家銀行執法權，有權搜查涉及印刷貨幣生意的註冊貨幣印刷商的文件、戶頭或商業交易、電腦、機器、工具、會所或辦公室。不給予當局配合者，可以被罰款超過10萬令吉。

法案第20條文闡明，在未經國家銀行的同意下，任何人都被禁止熔掉已退色的硬幣。違例的個人，可以被罰款不超過5萬令吉，或坐牢不超過1年或兩者兼施；若是公司違法，可以被罰款不超過10萬令吉。

法案第21（1）條文指出，政府建議制定現金交易限制，即在一項交易中，付款不能超過最高25張貨幣或25枚硬幣的總價值。不過，政府目前只是限制硬幣。違例者可被罰款不超過總交易總值的3倍。

另外，政府有規定，若是一個是與銀行或金融機構進行交易，捐款充作人道主義或為救災，可以豁免上述條文限制。