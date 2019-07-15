納吉所屬2信用卡意購珠寶 一天刷掉330萬

（吉隆坡15日訊）一名銀行高層告訴高庭，前首相拿督斯里納吉所屬的2張信用卡在2014年8月8日在意大利的De Grisogono瑞士奢侈珠寶店一天刷掉330万令吉。

在大馬銀行（Ambank）負責信用卡授權和詐騙管理的高級副總裁楊永亮（譯音）說，Visa 白金卡和Master白金卡分別刷掉45万6360令吉51仙及286万4309令吉54仙。

納吉涉嫌SRC國際公司4200万令吉資金失信及洗黑錢案今天邁入第37天審訊，身為第47名控方證人的楊永亮在接受主控官布迪曼副檢察司引導供證時，這么說。

布迪曼：這兩張信用卡是限額是多少錢？楊永亮：結合限額是300万令吉。

布迪曼：該數額有付款嗎？楊永亮：有的。Visa卡（付了）44万9586令吉95仙，Master卡則是283万3147令吉21仙。

楊永亮說，在2015年1月初，2張卡在美國檀香山香奈儿精品店刷掉46万6330令吉11仙。該2張卡也在泰國首都香格里拉酒店支付12万7017令吉46仙款項。

另一方面，楊永亮在接受納吉代表律師哈文德吉星的盤問時承認，根据志期2015年4月的信用卡結單，最后一次付款是由聶法依沙（SRC前總執行長）所支付。

楊永亮在接受布迪曼再盤問時說，所有付款皆來自納吉的大馬銀行來往戶口，戶口號碼最后3個數字是880。

他也說，納吉沒針對信用卡結單采取任何行動。承審此案的法官是莫哈末納茲蘭。(TTK)

2014年近5千萬匯入納吉戶頭

另一方面，大馬銀行總行匯款部基金和證券即時電子轉賬系統（RENTAS）中心經理薇達妮證實，在2014年6月至12月期間，共有6筆總額4993萬985令吉70仙款項，匯入前首相拿督斯里納吉在該銀行尾數為“880”的銀行賬戶內。

薇達妮（45歲）是前首相拿督斯里納吉被控涉及SRC國際公司洗錢案的第24名證人，她此次也是再度上庭供證。她聲稱，第一至第四筆交易沒說明目的，第五和第六筆交易是貸款。

根據薇達妮在庭上核實的交易記錄，在上述4993萬985令吉70仙總額的匯款中，Blackrock Commodities Global於2014年6月23日，將409萬3500令吉匯入納吉上述銀行賬戶，其餘匯款則由Vista Equity匯入納吉賬戶。

較早前，薇達妮供證時曾確認，SRC國際公司在大馬銀行的往來賬戶於2011和2012年通過基金和證券即時電子轉賬系統（RENTAS），收到來自退休基金局（KWAP）總共40億令吉的轉賬。（TKM）

納吉在大馬銀行尾數“880”賬戶在2014年6月至12月期間的所收到的款項

日期 金額 匯款者

6月23日 409萬3500令吉 Blackrock Commodities Global

10月23日 3003萬2250令吉 Vista Equity

11月24日 362萬4473令吉70仙 Vista Equity

11月26日 1萬1567令吉57仙 Vista Equity

12月10日 536萬65令吉 Vista Equity

12月19日 680萬9129令吉43仙 Vista Equity