火燒檳水晶公寓 男女受困獲救1灼傷







（檳城15日訊）火燒白雲山水晶公寓，80歲華裔姓王的阿嬤受困火海手和臉被二級灼傷送院治療，所幸並沒生命危險。而居住在王阿嬤樓上的一名60多歲華裔男子則因大火而驚慌失措困在家裡，幸好被救出而沒受傷。

這宗火災今天下午3點多發生，遭灼傷的王阿嬤和一對兒女和媳婦4人住在該公寓17樓的一個單位，在火燒起時，她是一個人在家。

王阿嬤的單位不知何故突然起火，火勢一發不可收拾，單位一瞬間陷入火海。

事發後，峇眼惹瑪和霹靂律消拯局及義務消防隊先後趕到滅火，同時將受困的王阿嬤救出來，抱下樓送到檳城醫院治療。

消拯員和義消員費了約半個小時才把火勢撲滅，但該單位內部已經百份百被火燒毀，過後消防局鑑證組封鎖現場調查起火原因。

和王阿嬤同住的兒子何先生在醫院被詢時說，經過醫生初步的檢查母親並沒大礙，但是因為灼傷仍需住院治療。

“她現在的意識是清醒的，也認得人，應該沒危險。”

他說，今天是工作天，所以家裡只剩下母親一人，火災時也無法搶救任何東西，家裡的一切全付之一炬，僅剩下他身上所穿的一套衣服。

無論如何他表示人沒事才是最重要，過後他會向公寓管理層了解，是否公寓有購買火險，及管理層會如何幫忙他重建家園。

王阿嬤的孫女婿說，婆婆年事已高，行動本來就有點不方便，走路很慢所以相信才會困在屋裡。

“還好她及時被救出來，不然真的不敢想像會怎樣。”