【2018第一系列總稽查司報告】19.6萬興建 僅用7個月 吉地底管井保修貴停運





（亞羅士打15日訊）耗資19萬6000令吉興建地底管井（Tubewell）卻只運作7個月，就因為保修經費昂貴而廢棄，成了吉打州的另一個白象計劃。

興建地底管井是吉打水供公司（SADA）於2016年，為了解決吉打數區因為氣候干旱導致水供短缺而展開的計劃，但因為地底生水中的錳、鐵等礦物太多，為了符合衛生部規定的質量，管井過濾系統必須頻密保修，導致費用高漲。

《總稽查司報告》說，地底管井於2016年8月21日開始施工，同年9月27日竣工，但估價委員會卻在竣工後才來審核和評估工程承包商的估價。

吉水供開2支票支付

該報告發現，吉打水供公司於2017年1月17日分別開出2張支票支付給承包商（11萬7300令吉）以及隸屬吉打水供公司的KOSADA合作社（7萬8700令吉）。無論如何，有關地底管井卻在2017年9月26日停止運作。

針對稽查報告內容，吉打水供公司表明，當初該公司是從大馬地質礦物局（JMG）獲得資訊指該區土地的80米深處擁有生水，且符合質量保證後，才進行有關工程。

該公司解釋，基於生水質量逐漸退化，造成該公司需花更高的經費來保修過濾系統，而才導致地底管井在啟用7個月後被迫停止運作。

不過，由鄉村及區域發展部進行從瓜拉尼浪水槽安裝水管至巴東哥拉薩泵房的工程已全面竣工後，將會為該區帶來長遠的解決水供方案。

不滿吉水供行政管理表現

《總稽查司報告》也對吉州水供公司行政管理表現不滿意，並列出該公司的問題，即沒有設董事部章程、沒準備委任首席執行人員的信函、董事部沒闡明該公司的標準作業程序 （SOP）和關鍵績效指標（KPI），更發生財政報告上出現偽造稽查司簽名問題。

報告指出，該公司沒有成立稽查委員會，以及沒有依照程序委任秘書，而在財務管理方面，該公司沒有依照標準作業程序來收購和處理資產。此外，該公司在2015年和2016年的財政報告上，出現偽造稽查司的簽名。

報告說，根據該公司從2015年至2017年財政狀況，每年獲利狀況穩定，即2015年1684萬令吉、2016年810萬令吉以及2017年126萬令吉，惟，利潤逐年減少，因素為經營和財務費用提升。

報告建議，該公司要加強管理公司能力，必須要採取幾項措施來解決該弱點，包括改善董事部章程、標準作業程序 （SOP）、關鍵績效指標（KPI）以及依照程序委任秘書和稽查委員會。（YLS）

處理水供服務未達標

《總稽查司報告》指出，吉州水供公司提供處理水供服務未達到生產量高效率水平，一連4年每年只能供應州內51.1％至53.3％的水量。

報告說，整體上，該公司在2018年的運作水供方面未達高效力水準，即以水槽儲水容量結構，與實際上儲存水量相比低於0.9％，而國家水務委員會（SPAN）設定目標是15％。

報告也說，該公司2018年的無效益水（NRW）高達48.5％，以及拖欠水費高達7107萬令吉。

報告說，該公司的運作和管理資產必須依照標準作業程序執行；提升水糟工程必須要盡快進行，以能供應更多水量給消費者，以及提升水糟的儲水量。

報告建議，該公司要採取有效措施追回拖欠水費，以及落實減少無效益水計劃。