依斯邁：打搶論誤導國會 林冠英應交特委會處置

（吉隆坡15日訊）隨著消費稅退款失蹤案公賬會報告結論，政府沒有丟失任何的消費稅收入後，國會反對黨領袖拿督斯里依斯邁沙比利要求把早前堅稱消費稅的進項稅巨款被前朝政府“打搶”的財長林冠英，提交國會特委會處置，因後者的言論誤導國會。

依斯邁沙比利是援引議會常規第36（12）條文，指林冠英早前在議會發表進項稅巨款被前朝政府“打搶”的言論已誤導國會，因為根據今天公賬會報告，消費稅的進項稅並沒不見。

他表示，林冠英做出的是嚴重指控，同時誤導國會，應交特委會處置。

馬華亞依淡區國會議員拿督斯里魏家祥、巫統林茂區國會議員凱里、伊斯蘭黨本同區國會議員阿旺哈欣等反對黨議員紛紛站起來附和依斯邁的說法。

魏家祥說：“林冠英之前說是進項稅遭國陣政府‘打搶’，但今天的公賬會報告卻指錢沒有不見。”

凱里：嚴重指控

凱里認為林冠英的言論是不確實，其言論對國陣是一項嚴重指控，國會需要緊急處理，在本次會議辯論此事。

然而，數名行動黨議員如日落洞區國會議員雷爾、亞沙區國會議員謝琪清、馬六甲市區國會議員邱培棟等齊齊聲援林冠英，認為前朝政府的做法屬於失信案。

副議長要求依斯邁先致函議長

主持議會的副議長倪可敏要求依斯邁致函給下議院議長，議長在研究之後將做出決定。

“比較公平的做法是，國會反對黨領袖致函給議長，列明提交林冠英到特委會的原因。”

他表示，由於報告是在今天出爐，還未翻閱，因此需要時間處理。

林冠英在去年8月9日在國會下議院回答議員問題時，堅稱消費稅的進項稅巨款被前朝政府“打搶”，雖然遭到多名巫統議員強烈抗議，但他拒絕撤回“打搶”字眼。

凱里吁警方發表聲明

巫統林茂區國會議員凱里在國會走廊對記者說，隨著公賬會調查發現194億令吉消費稅進項稅沒有不見後，警方應該發表聲明。

他認為，警方應該要有進一步行動；至少也應該發個聲明。

凱里早前也就財政部長林冠英，指前朝政府“騎劫”了約194億令吉消費稅進項稅而報案。

詢及是否會跟進警方調查進展時，凱里回應說：“是的。警方應該要有進一步行動。”

他認為，若有人“騎劫”公帑，警方就應該要採取適當的行動。