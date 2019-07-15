公賬會：GST退款匯國庫 194億沒不見

（吉隆坡15日訊）消費稅收入沒有失蹤！消費稅（GST）的進項稅並沒有不見，只是被前朝政府挪用來支付國家管理與發展開銷！

根據國會公共賬目委員會（PAC）主席拿督諾萊妮配合今日提交國會的“調查194億令吉消費稅退款‘失蹤’事件”報告發表的文告，前朝政府沒有將進項稅匯入消費稅退稅基金信托戶頭，而是直接把消費稅稅收匯入國庫，即統一收入戶頭。

“因此，消費稅稅收沒有不見，而是被前朝政府挪用來應付國家管理與發展開銷。”

她表示，前朝政府的總消費稅稅收估計高出65%的淨消費稅稅收。

財政部長林冠英早前堅稱前朝政府“打搶”欲退回商家的消費稅進項稅巨款，並拒絕撤回“打搶”字眼。

公賬會在其調查報告中指出，在《2014年消費稅法令》54（2）條文以及《信托基金契約》下，來自消費稅的所有稅收都必須匯入消費稅退稅基金托戶頭。

違反消費稅法令

“《2014年消費稅法令》67（1）條文闡明，若商家以電子申請退稅，政府必須於14天內退款給商家；若是以傳統方式，則必須於28天內退款。”

報告指出，所有消費稅稅收先被前朝政府匯入統一收入戶頭，然後在有需要時，分階段轉移資金至消費稅退稅基金托戶頭。

“這種做法已違反《2014年消費稅法令》54（2）條文所闡明，雖然擁有54（5）條文。”

公賬會認為，制定從統一基金每年轉移35%的消費稅稅收轉移至消費稅退稅基金信托戶頭，以便將消費稅的進項稅退還給商家的政策，是不足夠的，至少要42%。

報告指出，為了照顧國家的現金流量狀況，避免國家在赤字情況下運作，即管理開銷不能超過收入，政府因此暫停從統一戶頭轉移資金至消費稅退稅基金信托戶頭。

“政府已宣布會於2019年動用來自國家石油公司高達300億令吉股息來支付進項稅退款。”

促政府務必守法

公賬會在報告中促請政府務必遵守法律，尤其是財務實施程序，以便財務管理系統更有條理且更負責任。

公賬會也提醒受委托的政府官員，必須不時在毫無畏懼與偏袒下，對政府行政提供法律、程序與統計訊息等方面的勸告，尤其是採用更負責任的現金流及財政紀律計劃。

無論如何，公賬會並沒有在報告的總結中，清楚說明那個政府單位必須負起責任，沒有點名犯錯的任何政府高官名字，也沒有責備任何一方犯下任何罪過。

去年8月，財政部長林冠英在國會揭露，高達194億令吉的消費稅進項稅遭前朝政府挪用與虧空。不過，前首相拿督斯里納吉則一再否認有關指控，並指進項稅退款已匯入政府統一賬戶，然後轉至一個信托戶頭來支付退款。

公賬會於去年9月12日開始召開聽證會，傳召所有相關利益者包括財政部長、前財政部長、前第二財長、財政部秘書長、前秘書長、關稅局總監和國家會計局。

此外，公賬會也聽取總稽查司匯報會有關194億令吉退款申請事宜，以及聽取總檢察長有關退還進項稅程序的意見。

隨著公賬會提交報告，公眾可以在在公賬會官網www.parlimen.gov.my/pac下載及閱讀報告。

納吉譏財長言論公賬會調查不一

（八打靈再也15日訊）前首相拿督斯里納吉嘲諷財政部長林冠英的言論與國會公共賬目委員會（PAC）的調查報告不一。

他今日在臉書發文並分享財經時報（The Edge）的新聞，寫道，“唉...連財經時報都報道林冠英欺騙。只有15億令吉的GST稅收尚未償還。而且是截至2018年5月31日。

納吉還說明，“國陣在那個5月份已經不是政府了，只是看守政府長達8天而已。”

針對林冠英指政府拖欠194億令吉的消費稅，國會公共賬目委員會主席拿督諾萊妮早前表示，消費稅稅收沒有不見，而是被前朝政府用以應付管理和發展開銷。