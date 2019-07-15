【台灣總統選戰】國民黨總統初選 韓國瑜44%對27% 大勝郭台銘

（台北15日訊）台灣總統大選於明年1月舉行，國民黨已完成黨內初選的民調，今早民調結果，一如預期，高人氣的高雄市長韓國瑜以總平均支持率44.805%，壓倒性勝出。棄商從政的鴻海集團前董事長郭台銘支持率為27.7%，排在第二。

其餘3位參選人，新北市前市長朱立倫支持率為17.9%，前台北縣長周錫瑋是6.02%，台大教授張亞中是3.544%。韓國瑜的支持率相當於郭台銘與朱立倫的總和，互比民調方面，韓國瑜的支持率超過50%，領先其他人。

支持率相當郭朱的總和

韓國瑜於記者會上發表感言，感謝支持者一直以來幫忙，並特別感謝高雄市民，表示仍會執行高雄市長職務。韓國瑜也創下台灣地方自治史的紀錄，成為首位上任半年多就帶職參選總統的市長。

他又指，在蔡英文執政下，台灣民眾生活太苦，希望海內外的朋友能張大眼睛思考，冷靜下來，思考到底要誰領導台灣。

韓國瑜稱，雖然當選黨內候選人，但心中沒有一絲一毫的喜悅，反而感到無比沉重的壓力。他指未來挑戰很重大，希望大家一起幫忙，開創台灣未來。

郭台銘聲明未提脫黨參選

國民黨這次是首次採用全民調方式，決定總統提名人選。黨主席吳敦義表示，是次為歷年最公開、透明度最高、參與人數最多的初選，他感謝5位初選參選人、中央提名小組等人及台灣民眾的支持。初選結果將於周三提報中常會核定，至28日於全代會上正式提名。

外界關注郭台銘會否脫黨參選，他在初選民調出爐後發表聲明，未提會否脫黨參選，但表示“奉獻決心永不放棄”，耐人尋味。郭台銘向所有關心他的朋友致謝，也感謝支持他的粉絲和一起打拚的夥伴。他說，生命中因為有了大家，使這段歷程更加豐盛。

從政路非一帆風順 曾兩度淡出政壇

韓國瑜成功出線，成為國民黨總統候選人，不過他的從政之路並非一帆風順。他早於29年前加入政壇，成為台北縣議員，3年後成為台北縣立法委員，且兩獲連任，但後來曾兩度淡出政壇，至去年參加競逐高雄市長一職，才再次受矚目。

現年62歲的韓國瑜，出生於台北縣（今新北市），祖籍河南商丘，在家中排行第六，自小在眷村長大。韓求學時期成績不佳，父母將他送到中華民國陸軍軍官學校，體驗艱苦後重拾書本，退伍前一年考入東吳大學英國語文學系。

高人氣翻轉高雄

他為賺取生活費，曾做過保安、接線生等工作，後來考入國立政治大學，獲得法學碩士學位。他曾任花蓮師範學院講師、世界新傳播學院講師，2012年擔任台北農產運銷公司總經理，被稱為“賣菜郎CEO”。

韓國瑜於2001年競逐分區立委失利，首度淡出政壇。不過，他4年後翻身，出任台北縣中和市副市長。直至2007年，因黨內初選爭議被取消初選資格，再度淡出政圈。2012年，韓國瑜擔任台北農產運銷公司總經理，選擇從商。不過，他前年決定捲土重來，欲參選國民黨主席，惟最終落選。

去年九合一選舉中，韓國瑜以拚經濟為競選主軸，強調要令“高雄發大財”，解決高雄市巨額負債、人才流失的問題，並希望引入外資，大獲高雄民眾受落，最終挾著高人氣當選。