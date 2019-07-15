曹觀友：建議設工作坊 學木工手藝保護古蹟







（檳城15日訊）檳州首席部長曹觀友建議魯班行與喬治市世遺機構一同保護魯班古廟和廟裡古董，並探討在保存喬治市歷史古蹟的合作空間。他認為，師傅們也可開設木工班或工作坊，教導年輕人簡單的木工技能，發掘大眾對木工的興趣。

“在工業化年代，仍掌握木匠工藝真功夫的會員並不多，也越來越少人願意學習這門手藝，但木工手藝對喬治市很重要，我們的古蹟建築需要這些手藝來維修，讓建築物內的歷史、牌匾、雕刻永世流傳。”

曹觀友昨晚在庇能魯班行成立218週年暨魯班先師巡境大遊行聯歡宴上致詞說，庇能魯班行是我國最早的業緣性組織之一，位於愛情巷的魯班古廟，在喬治市古蹟區特區藍圖中已被列為一級古蹟建築，有著珍貴的古董木雕。

“百年古廟和古董當然值得我們去珍視和保留，但是傳承木工技藝的師傅，作為喬治市的活遺產，也應當被重視。”

他說，魯班是中國工匠祖師，對建築、木工等行業有巨大貢獻，其誠信、敬業、勤奮和創新也受後人追隨。魯班精神適用於各行各業，以培養有理想、守信念、懂技術及會創新的領導者和員工，為國家帶來更好發展。

“檳州未來將陸續推出多項大型基礎建設項目，我希望每一個涉及這些發展項目的單位，都能學習魯班精神，嚴謹對待工作及建設項目，精益求精，提高工程品質，為檳州與檳州人民帶來福祉和繁榮。”

李冠錩盼同業配合政府保存古蹟

庇能魯班行主席李冠錩希望同業們配合政府，盡量把具有古蹟價值的物件，細心保留，讓後輩了解先輩如何巧奪天工徒手製出各種精緻的木工產品。

“本地古蹟區及所有古老建築的結構，木工比例相當高。檳州自入遺以來，政府就致力於保護州內古蹟建築，以讓後人了解從前的工匠花了多少心血來建造。這些古蹟建築一旦被破壞，就無法被取代了。”

他說，近年來，人們的環保意識提高和科技進步，新建築結構已把木材比例減到最低，家具製作也改為機械化生產以降低成本，這導致傳統魯班工藝漸被邊緣化，走向不歸途。

籌委會主席兼該行副主席余本立也有致歡迎詞。儀式上，大會頒贈賀匾給榮膺檳州元首冊封DJN勳銜的該會財務顧問黃麗賢及PKT勳銜的余本立。

與會嘉賓包括馬來西亞建造行聯合總會總會長梁乾強、鳴鑼人李烔良、拿督尤瑞慶的代表郭洺伸、鳴鑼人拿督李志煌、拿督羅興強及檳州華人大會堂的代表黃明毅。