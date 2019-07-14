納吉：任國陣顧問局主席 獻力強化國陣

（大山腳14日訊）前首相拿督斯里納吉說，他擔任國陣顧問局主席一職，並不是為將來成為首相的踏板石，而是要扮演鞏固強化國陣的角色，為政黨獻力。

納吉今午在柔府雙溪森米浪的“與Bossku敘茶”活動上召開記者會說，不論是誰，只要能貢獻力量和增值，都歡迎他們加入，一起想方設法鞏固國陣成員黨，好過互相批評。

“任何人包括納茲里都能成為國陣顧問，只要那個人願意不間斷的抨擊政府，以及獲得國陣成員黨馬華和國大黨的支持。”

針對國陣前總秘書拿督斯里納茲里呼吁納吉遠離巫統，吁請納吉要有自知之明和遠離巫統一事，納吉回應說，納茲里或其他黨員皆可扮演監督希盟政府的角色，但矛頭必需一致指向希盟。

“納茲里曾被馬華和國大黨要求放棄國陣總秘書職，在這事件上，大家的立場必需一致。如果說大選慘敗，那馬華也可以說，華人支持票慘跌的其中一個原因，就是因納茲里嚴厲批評丹斯里郭鶴年，傷害了許多華人的感受。”

“納茲里說，委任我會影響巫統與伊斯蘭黨的合作關係，然而伊黨主席拿督斯里哈迪阿旺已說不會，我們還記得，不久前納茲里本身不贊同巫伊合作，反敦促巫統和行動黨合作及排擠馬華和國大黨。”

這股“Bossku”旋風吹到柔府雙溪森米浪，納吉在摩多隊護送下抵場，並被邀請製作阿榜糕。納吉憑“Malu Apa Bossku”口號在社交媒體躥紅後，吸引大批“Bossku”的擁躉到場支持。