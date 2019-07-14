CCM代表：表现可能更好 勿因变性者否定我

（吉隆坡14日訊）因跨性別者身份而引起不少組織非議甚至是攻擊，馬來西亞全球基金項目國家協調委員會（CCM）2019年至2020年代表之一的拉妮婭表明，她不希望外界把焦點放在其性別上，也不要因為她是變性者而否定了她的能力。

她在接受英文《星報》訪問時提到，令人感遺憾的是，許多曾受過高等教育和具備才華能力的變性者，往往卻礙於其性別身份遭歧視。

她強調，盡管是一名變性者，但這並不代表她的表現不如別人，也許她可做得更多和更好，不能因為她的性別而產生歧視；不要根據一個人的外表去給予評價，反之，應該依個人的能力和貢獻去評估其實力。

她也說，我國正在邁向2020年宏願的軌道上，但人們在面對性別身份認同的問題時，卻一貫表現出典型的保守心態。

依能力評估實力

“現今社會，個人的性別身份並非決定他在事業上的成敗。反之，他們能否為社會和國家做出貢獻，才是必須探究的要點。”

“我會把外界每字每句的批評當作是一種鞭策，並在受委後努力履行職責，協助我國宣導愛滋病防範及醒覺意識，防止疾病在我國進一步蔓延。”

拉妮婭直言，她內心是秉持著崇高的信念，作為國家協調委員會成員之一，其職責是協助監管大馬愛滋病的情況。

“他們（批判聲音）有權發表意見， 我不會阻止他們（批評），但同樣地，他們也沒有權利不讓我為社區服務。試問，如果我拒絕受委此職務，他們是否願意接替我的位置，去研究關於愛滋病社區的統計數據呢？”

她表示，受委CCM成員之一身負重任，她可借由此平台為大眾提供愛滋防治宣導教育。

自我教育提高了解防範愛滋病

也是2017年IKON TW選美小姐的拉妮婭提及，至今為止，愛滋病在國內仍被視為禁忌話題。有人在談起愛滋病話題時，顯得敏感和不自在，但這樣的表現是錯的。

她說，我們應自我教育並提高對愛滋病的了解及一切預防措施。

“人們不肯討論愛滋病課題，甚至展現漠不關心的態度，也不想知道愛滋病例為何會出現（或是增加）， 這個概念對我來說是錯誤的。站在我的立場，我希望能協助政府共同解決相關問題。”

拉妮婭不希望外界在談起愛滋病課題時，都保持沉默，反之，應向他人傳達有關愛滋病的資料及教育知識。

她希望此次的任命，能協助我國實現在2030年時終結愛滋病的目標。她也會善用在選美比賽時所累積的經驗和影嚮力，在社會中宣導更多愛滋病醒覺意識。

在此之前，衛生部長拿督斯里祖基菲里強調，大馬全球基金項目國家協調委員會是按現有程序，從目標群體中篩選並委任變性者拉妮婭為我國2019至2020年的代表。

針對該事引起民間組織熱議，部長表明，有關人選是從正確流程中推選出來，衛生部不會進行任何調整及更改。