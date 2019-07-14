巫伊近談妥 扎希：確保合作不再背叛









（北海14日訊）巫統最高理事拿督斯里達祖丁說，巫統計劃舉辦結合伊斯蘭黨的馬來人團結大集會，號召全國100萬名巫伊黨員出席。

也是巴西沙叻國會議員的他今日為巫統大山腳區會代表大會主持開幕並致詞時說，他去年11月17日在巴西沙叻就希盟政府欲簽署《消除一切形式的種族歧視國際公約》（ICERD）舉行穆斯林團結大會，之後於12月8日在拉惹路舉行大集會，兩場活動都獲大量穆斯林支持。

巫伊合作捍衛馬來人權益

他說，巫統在失去政權後，馬來人及穆斯林的地位已受威脅，如今希盟政府雖由敦馬哈迪任相，但內閣卻是由行動黨掌控，實權在行動黨手上。

“巫伊兩黨在全國共有600萬名黨員，馬來人必須醒覺，因此巫統計劃舉行百萬馬來人團結大集會，捍衛馬來人及伊斯蘭的權益。”

他說，巫伊兩黨已鬥了數十年，巫統也因為伊黨在全國開打，在多個選區形成3角戰後才導致巫統敗選。如今伊黨及巫統間將簽署協議，通過政治合作面對來屆大選。

他說，馬來人應該謹記馬六甲王朝歷史，在葡萄牙於1511年殖民前，馬六甲曾是國際貿易中心，世界各地的商人都前來經商，馬來人當時是非常成功的民族，因此如今馬來人最大的問題是自卑，不是愚蠢及懶惰。

慕沙：來屆上陣21檳議席

巫統檳州聯委會主席兼大山腳區會主席拿督慕沙說，隨著民政退出國陣，同時巫統及伊斯蘭黨聯手，檳州巫統在來屆大選或上陣21個州議席，包括捍衛原有的15席，以重奪檳州政權。

他說，馬來人分裂導致巫統失去政權，但隨著巫統及伊斯蘭黨聯手，重新團結馬來人，就可掌握60%的馬來選票。

他說，土團黨一直通過污衊巫統貪污及腐敗，邀請巫統黨員加入土團黨，唯他揶揄這如同小蛇邀請大蟒蛇入窩，反之土團黨更應解散加入巫統。

扎希：合作章程將談妥 確保巫統不再背叛伊黨

（馬六甲14日訊）巫統主席拿督斯裡阿末扎希表示，巫統與伊斯蘭黨之間的合作章程，將在不久後由兩黨主席談妥。這是兩黨自1978年後再次合作，他會確保巫統不會再背叛伊斯蘭黨。

他在會上也重申，巫統在任何情況都不會加入土團黨，除非先“跨過巫統黨員的屍體”，也拒絕與行動黨或者與行動黨“合夥”的領袖合作。

他是昨晚出席巫統馬六甲冬牙峇株代表大會主持開幕時，在會上如是指出。

代表大會在區部主席拿督斯裡阿里莫哈末的別墅舉行，同時邀請了甲州伊斯蘭黨主席卡馬魯丁出席，後者更被安排坐在台上，與出席的巫統各區部主席及阿末扎希同台。國陣成員黨馬華馬六甲州聯委會主席，也是冬牙峇株區會主席拿督林萬鋒亦受邀出席，國大黨馬六甲前主席馬哈迪溫也出席，成員黨成員都被安排坐在台下的貴賓席。

阿末扎希在致詞時也給近期被控34項罪項的雙溪南眉區州議員拿督哈山拉曼鼓勵，還指哈山拉曼的控狀不如他多，所以叫他放心，無需害怕，因為這些都是政治陰謀。

他說，他一共面對87項控狀，哈山拉曼只有34項控狀，他叫後者抗爭到底，不需要害怕。

他同時也給巫統甲州聯委會主席也是馬日丹那區部主席拿督斯裡阿都拉勿夫打了一支強心劑，指對他黨領導馬六甲非常有信心，還直接宣佈他就是未來甲州首長人選。

阿末扎希指，巫統與伊斯蘭黨的政治合作下，一定能夠重奪馬六甲州政權。

“他們（希盟）指巫伊合作就如宗教恐怖主義的塔利班一樣，但試想，在伊黨統治吉蘭丹期間，有沒有殺了人？其實，他們只是利用這樣的手段，讓非穆斯林害怕，他們擔心只要巫伊合作，他們就只能執政一屆。”