交長：私人四驅車若沒濫用 警方不應開罰單

（芙蓉14日訊）交通部長陸兆福認為，私人四驅車若沒有載物超重或濫用為商業用途，警方不應該向車主開罰單。

他指出，交通部已經指示陸路交通局總監向警方傳達，畢竟四驅車車斗的設計，就是方便車主可以載物，車主若只載私人物品或是小工具並不成問題，但是執法單位若因此而向有關車主開出罰單，則是非常不實際的做法。

陸兆福今日為馬來西亞車業總會第41屆（2019年）常年會員代表大會主持開幕，並針對大會提案內容作出回應。

有關提案是由彭亨州所提呈，呼籲允許彭亨州的四驅車和SUV車主載送個人物品，不開罰單。

彭亨摩托汽車貸款公會收到用戶和汽車經銷商的投訴，客戶拒絕購買四驅車SUV。

這是因為警察對載送非商業用途的貨物，例如：營銷商品、魚類容器、一包水泥和食品等的四驅車車主開罰單，導致市場上四驅車/SUV銷售下降了70%。

若警方持續嚴厲執法 可透過公會反映

陸兆福強調，私人四驅車若作私人用途不應開罰單的指示，並非讓車主濫用便利，因為車主若載物超重，或在沒有註冊的情況下將四驅車作為商業用途，仍是違規。

他坦言，根據瞭解，的確有四驅車車主因載送少許私人物品而被警方開出罰單，並且被提控上庭的事件發生。

他是在稍後的記者會上提到說，如果車主因為載送一些私人物品或是小工具而受到相關單位的嚴厲執法，是不合理做法，故此要求執法人員可以彈性執法。

他也呼籲，若警方仍持續向私人四驅車車主展開嚴厲執法，可以透過公會或是向其辦公室反映。

部長不能完全理解法令 盼公會告知不符條例

陸兆福較早前致詞時指出，交通部有太多的條規和法令，不能依賴他完全能理解，反而需要公會與政府互相幫助，才能共同解決問題。

“當我與公會或業界人士開會或見面時，有者會說出一堆客套話，但我希望他們能釐清重點，告知目前有那些不符合事宜的條例或法令，將導致欲進行改變的業界遇到不必要的問題和困難，並且列印呈交，我才能詳細瞭解和探討問題。”

他舉例，醫生也需要病人告知身體哪些部位不舒服才能對症下藥。畢竟業界人士比部長更清楚行業的問題，所以他會保持開明的態度聆聽，只要業界人士詳細告知實際的問題。