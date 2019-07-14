馬哈基爾：慫恿末沙布另起爐灶 林吉祥也是誠信黨推手

（加央14日訊）民主行動黨元老林吉祥也是籌組國家誠信黨的幕後推手？繼前首相拿督斯里納吉前晚指控林吉祥建議敦馬哈迪成立土著團結黨後，巫統副主席拿督斯裡馬哈基爾也爆料：“林吉祥也是誠信黨成立的推手！”

造成馬來人分裂

馬哈基爾今早為巫統亞婁區部代表大會開幕時說，林吉祥是造成馬來人分裂之父，除了建議馬哈迪成立新馬來人政黨，也慫恿誠信黨主席末沙布退出伊斯蘭黨，並成立誠信黨。

他認為，林吉祥此舉已成功分裂馬來人，達到林吉祥和行動黨設下的10%基礎線，即將至少10%馬來人改為支持希望聯盟，分化馬來選票。

“林吉祥過去所帶領的行動黨是反馬來人的政黨，如今輪到他的兒子林冠英來接手，同樣反馬來人。我要強調，我沒有指責華人，我指的是行動黨，一個反馬來人的政黨，而行動黨是我國現時掌權的政黨。”

“行動黨已超越我們（馬來人）的容忍程度和界限，所以我們一定要團結起來，否則馬來人的權益就會被他人踐踏，巫統及伊黨必須站起來，（國陣）成員黨和友族不必擔心，以馬來人的政黨不會忽略友族的福祉。”

馬哈基爾也質疑涉嫌強姦女傭的霹靂州行政議員楊祖強可繼續上班，不必告假停職，而侮辱雪州王室的財政部長林冠英特別助理旺吉，可在公正黨主席拿督斯里安華見首相敦馬哈迪後獲得暫緩服刑。

他認為，希盟執政後三權分立已不復，以上就是希盟政府破壞三權分立的證據。

巫伊下週召開特別會議

馬哈基爾說，巫統及伊黨最高領導層將在下個星期召開特別會議。

不過他不便透露詳情，指需由兩黨的總秘書向媒體公布。

伊黨玻州主席莫哈末蘇克里、莪山志區州議員莫哈末里祖安、馬華亞婁區會主席蔡天喜、巫統玻州聯委會秘書阿茲占、亞婁區部署理主席奴魯希山等也在場。