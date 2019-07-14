曾說有濫權情況 林吉祥否認指敦馬涉貪

（吉隆坡14日訊）行動黨元老林吉祥否認，他曾發表過首相敦馬哈迪涉及貪污言論。

他在接受《新海峽時報》專訪時聲稱，決定擱置與馬哈迪在過往的分歧並進行合作，是為了避免馬來西亞繼續淪為失敗的國家。

他直言，就算他和馬哈迪過去的政治立場不同，但他不曾在馬哈迪於1981年至2003年擔任首相期間，指責馬哈迪涉及貪污。

“我從沒說過他貪污，你可以查看回所有我發表過的文告，一切都有記錄的。（但）我會說有他有濫權的情況。”

據瞭解，林吉祥曾在90年代要求馬哈迪就邁卡控股（Maika Holdings）的貪污問題提交白皮書。

詢及他是否仍會推動自己之前針對馬哈迪首次擔任首相期間發生的醜聞事件（1981年至2003年）展開調查時，林吉祥則形容，現在還有其他問題須被優先處理。

先處理新馬來西亞建設

他認為，我們應先處理新馬來西亞的建設問題。他不會撤回之前說過的任何一句話，但目前的情況下，我們須建立一個人民擁有自由、民主、正義和團結的新馬來西亞。

只說單一語言國家也內鬥

林吉祥說，多源流學校並非造成我國種族分裂的主因。有許多只說單一語言的國家，實際上也是內鬥不斷；因此，單一源流學校亦不能確保國民絕對團結。

“學校是否需要為種族分裂的情況負責？我不這麼認為。這些華校學生是共產黨成員嗎？他們有反馬來西亞嗎？他們並沒有。”

他認同，若國內各政黨可開放予所有不同的種族加入成為黨員，則有望實現團結。

惟林吉祥坦言，政黨要開放給各種族加入的情況，相信短期內恐難以實現。

他強調，我們應走向更加多元化的目標，我們並非要求馬來西亞人忘記他們的種族，這是不可能的事；但要改變，從種族（政黨）走向多元種族政黨。

政權應保持輪替制

林吉祥提及，馬來西亞的政權應保持輪替制，因為這對政府和人民都會更健康。但選民在選擇重新更換新政府前，應給予希盟足夠時間來實現新馬來西亞的使命和理想。

他希望人民給予希望聯盟政府足夠時間來證明自己，並解決前朝國陣政府對國家造成的所有傷害。

他希望希望看到健康民主文化的發展；這可能需兩到三次的選舉週期。在此之後，改變將是好事。

林吉祥說，國家政權保持交替，將能更有效避免領導者因長時間擔任政府而出現權力腐化，進而發生貪污等可對國家造成嚴重破壞的事件。

“人們總傾向於（權利）延續，但世界各地的歷史告訴我們，即便再優秀的領導者一旦掌權後，都會開始犯錯。”

他解釋，若人民過早重新更換政府，下屆大選便唾棄希盟，將導致我國失去理想的未來；同時，重新掌權的國陣將導致國家進入一個充滿不確定性的“混亂時代”。

他形容，如果馬來西亞人民不小心且謹慎選擇合適的人來保護自己的利益，馬來西亞可能將出現類似委內瑞拉的命運。

“委內瑞拉在40年前，曾是世界最富有的國家之一，這是一個所有南美洲人都想去的國家。40年前，他們提供免費教育和醫療服務，但今天，委內瑞拉卻成了一個貧窮、落後和破產國家。”林吉祥強調，雖然我國人民需為國陣治理國家60年造成的禍害付出代價，但人民卻有責任保護下一代，避免下一代重演委內瑞拉的命運。

深信敦馬將交棒給安華

林吉祥深信，馬哈迪會履行希盟競選宣言中的承諾，將首相職務交給公正黨主席拿督斯裡安華。

他說，希盟領袖不應繼續就馬哈迪是否會如期交棒給安華的事件發表過多言論。

“希盟已確定了時間表（交棒），我確信它走在正軌，我認為這是已達成一致意見，馬哈迪自己也說他會遵守諾言，所以沒理由不這樣做。”

“這是我們的集體承諾，我認為我們不應繼續製造課題，這些是記者和作家的工作，而不是政治人物的工作。”