納吉現身怡夜市 支持者沿街喊Bossku





（怡保14日訊）前首相拿督斯裡納吉昨晚出現在怡保新街場夜市，支持者擠在長達500公尺的街道表達對他的支持及大喊“Bossku”，將整條街道擠得水洩不通。看到這個場面，納吉笑言：“看來大家開始懷念我的年代了！”

納吉先是從新街場頭走到尾，再到附近一家露天咖啡館坐下休息，吸引許多粉絲上前索取簽名。他笑言，其他地方也有許多人歡迎他，但這是反應最熱烈的一次，他抵達現場後，助手被逼“救”他，連和他同一輛車抵達的巫統霹靂州主席拿督沙拉尼也無法靠近他身邊。

聽到支持者大喊“Bossku”，他笑稱：“Bossku是人民，不是我，我採用這種方式，是因為我要知道（人民的）問題是什麼，我要感受人民脈搏，而我得出結論，大家可能懷念我的年代了！”

他過後話鋒一轉，表示今晚不是講政治的晚上，而是歡慶Bossku朋友的晚上，Bossku顯示出大馬人民的願景，尤其是希望遠比現在更好局面的年輕人，而他們可以做出更好的改變。

納吉是大概晚上9時15分現身，其座駕一抵達即引起支持者興奮高喊，接著整群人隨其進入夜市巷道，頓時將巷子擠爆。

納吉在咖啡館坐下時，許多人拿出物品包括手機殼、錢包、Bossku四輪驅動車模型玩具等要求他簽名，有支持者甚至掏出50令吉大鈔請他簽名，讓納吉看了也不禁莞爾。

陪同納吉一同現身的包括巫統霹靂州秘書拿督阿茲安、巫統打捫區部主席拿督阿米魯丁等。