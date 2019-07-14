納茲里：輸者有何高見 納吉應讓後輩領導

（江沙14日訊）硝山區部主席拿督斯裡納茲裡認為，巫統前主席兼前首相拿督斯裡納吉如果真的愛黨，就應該學習敦馬哈迪及敦阿都拉敢於急流勇退，以讓年輕人出來領導。

“在納吉的領導下連61年的政權都弄垮了，領軍打輸戰的人還當什麼國陣顧問團主席？打輸戰的人還能給我們什麼高見？”納茲裡今日在巫統硝山區部大會上致詞時如是表示，大會邀請林茂區國會議員凱裡主持開幕。

納茲裡認為，納吉應該給年輕人一個機會，就好像敦馬哈迪1999年領軍大選輸掉40個國會議席讓位給敦阿都拉，而阿都拉在2008年大選只保住133個國席後同樣做出引退的決定。

“納吉在上屆大選取得更差的表現只贏得120多席，可是他還要做（首相），結果2018年大選全軍覆沒。如果納吉在2013年大選後選擇引退，或許我們可以取得大勝。

“現在巫伊聯盟形式一片大好，來屆將可能大勝，納吉這時趁機捉住機會，他還要再當首相嗎？”

他分析，巫伊合作有望在馬來選民超過60%的國席中橫掃104個國席，前景一片光景之際突傳來納吉回鍋擔任國陣顧問團主席，這好像機器走到一半突然卡住了，狼狽不已。

提醒應以黨為先 扎希勿再當跟班

納茲裡提醒巫統主席拿督斯裡阿末扎希不要再做納吉的“跟班”，現在阿末扎希是黨的主席，不再是30年前納吉的政治秘書，凡事都需以黨的利益為先，而不是個人利益。

“現在你（阿末扎希）是黨主席，應該維護黨的利益而不是個人利益，不可以隨心所欲做事情。

“納吉獲委任為國陣顧問團主席並沒有經過巫統最高理事會的討論，其實應該先開會討論，我問黨副主席及其他最高理事，他們都不懂有這回事。”

他坦言正因如此他感到非常不滿，而且他認為，委任納吉前應該詢問一下他們的伊黨朋友，以免影響到巫伊合作。