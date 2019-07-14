大師級二胡失竊 發燒友恐藝術品被糟蹋

（新山14日訊）二胡發燒友珍藏數年的4把珍貴二胡一夜間遭宵小盜，其中一把更是中國已故二胡名家王根興制做的作品，令事主損失逾5萬令吉之餘，更不捨藝術品恐被糟蹋。

長期定居紐西蘭的事主賴寶發（50歲，資產管理人）指出，他是於近期回國時，被母親告知收藏在金山園武吉英比亞12路住處的7把二胡，其中4把疑在開齋節期間遭潛入住家的小偷盜走。

據瞭解，失竊二胡除了價值逾3萬令吉的王根興製品，另3把二胡也都由不同制琴大師，即胡函柔、王國興和馬乾元，分別以血檀木、老紅木和紫檀木所製做。

賴寶發說，其住家是遭竊賊破門後潛入干案，期間歹徒除了盜走4把二胡，也包括一些小件的電器用品。

他指出，他不關心竊賊偷走甚麼電器，但卻非常痛心收藏約5年的二胡就這樣“蒸發”，尤其是喜愛二胡的人士都非常希望擁有的王根興二胡。

他稱，自己是在5年前訂購王根興大師以稀有的印度小葉紫檀木親自製做的二胡，如今大師已經離世，這件作品對他而言更顯珍貴。

賴寶發透露，二胡如果“拉開”後，即拉了一半不再拉，壽命會很短。有鑒於自己有很長的時間沒拉二胡，所以當初購入制琴大師的作品後，就索性把它當藝術品來收藏，詎料發生了二胡被盜的憾事。

由於二胡不能曬太陽及受潮，賴寶發更擔心失竊的二胡沒有受到很好的愛護，以致白白糟蹋了珍貴的藝術作品。

據瞭解，為了這件事，他甚至痛心到連睡覺也夢到這把失竊的珍貴二胡。

賴寶發提及，出自大師的二胡，一般在出售時會連帶一張大師與所制二胡的“認證照”，如今珍藏的二胡不在了，他只留下一張唯一的認證照。

另外，他也促請公眾切勿買下賊贓。

他說，儘管可能性很低，他還是希望失竊的二胡能重返身邊，如果真有這回事，他形容那將會是“喜從天降”。