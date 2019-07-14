【回到現場趙明福燭光追思會】 趙麗蘭：別再敷衍 希盟領袖應踐諾揪兇







（沙亞南13日訊）趙明福胞妹趙麗蘭促請希盟領袖記得他們的承諾，現在是時候給趙家和人民一個交代和公道，揪出兇手，別再以官方說詞來敷衍他們。

她對於政府援引刑事法典342條文（錯誤囚禁）來開案調查感到失望，也無法接受，並質疑為何不用刑事法典302條文（謀殺）調查。

懷有身孕的趙麗蘭今晚在趙明福逝世10週年紀念活動“回到現場”燭光追思會上說，在他們不斷爭取、不惜開棺驗屍，證明傷口存在，所有的證據證明哥哥是被致死。

她指出，在10年前來到該大廈，但當時在14樓時，警方不允許她到疑是明福墜樓的窗口，如今10年後，她終於到達14樓的窗口，她告訴明福，“如果政府沒有意願為你討回公道，你要報仇！”

今晚約有百名趙明福的家屬、生前好友、非政府組織成員，聚集在雪州沙亞南Masalam大廈（前雪州反貪會大廈），人人手持蠟燭，現場氛圍一片哀傷與嚴肅。

鄉音考古工作者張吉安與作曲家餘家和進行行為藝術表演，他頭戴黑紗，手持清香及自製印有趙明福臥屍形狀的冥紙，追憶及紀念趙明福。

趙明福民主基金會舉辦的趙明福逝世10週年系列紀念活動，主題為“十年‧沉默非選擇”，活動包括7月13日舉辦的“回到現場”燭光追思會、7月16日“停止免責文化”向國會提呈備忘錄行動，和7月27日“無酷刑社會”音樂會。

總警長一週內見家屬

趙明福家屬律師藍卡巴指出，他已得到全國總警長的回覆，將在一個星期內安排與家屬會面。

他表示，他們會不斷爭取直至找出真相。

他認為，警方只是援引刑事法典342條文（錯誤囚禁）展開調查，對家屬不公平。

趙明福民主基金會主席黃玉珠表示，他們多次聯繫反貪污委員會主席拉蒂法，並私下致函，但對方從不回覆，他們要求警方加快調查，也沒有回音，因此他們促請政府組織一個結合總檢察署、警方、大馬人權委員會等組織的特別小組進行調查，但有關建議卻被置若罔聞。