阿茲敏同意慕克力 應給敦馬時間振興經濟

（吉隆坡13日訊）公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏認同，土團黨署理總裁拿督斯里慕克力的看法，即首相敦馬哈迪跟公正黨主席拿督斯里安華之間並沒2年交棒的協議。

他也同意，應給予首相充足的時間來振興國家經濟。

他是被詢及慕克力早前接受《日經亞洲評論》專訪時談及馬哈迪交棒的課題時，簡單如是回應。

今日自由大馬（FMT）引述也了阿茲敏的談話表示，公正黨內部的共識是，在馬哈迪交棒之前，應讓他（馬哈迪）有更充足時間來複蘇國家經濟。

慕克力是首相敦馬哈迪的兒子，也是吉打州務大臣，他在專訪中聲稱，希盟領導人並沒就安華正式擔任首相的日期達成書面和口頭協議。

他也說，沒任何協議規定須在2年內交棒；確實是有這樣的建議，但沒紙上或口頭上的正式協議。

他認為，盡管父親已94歲，但依舊有能力處理好國家事務。

“雖然我們都知道他的年齡（年老），但他沒有表現出任何放緩跡象。”

安華拒回應

（檳城13日訊）吉打州務大臣拿督斯裡慕克力近日指首相馬哈迪和公正黨全國主席安華之間並沒有2年交棒協議，安華今日受詢時不願回應。

首相馬哈迪之子慕克力日前接受《日經亞洲評論》專訪時說，馬哈迪和安華之間並沒有白紙黑字或口頭上的兩年後交棒協議。公正黨署理主席阿茲敏今早被詢及此事時也認同慕克力的看法。

安華今午到檳島南部會見反對填海計劃的漁民。他稍後在記者會上，有記者問及安華對慕克力言論的看法，安華即表示不願回應，強調今日只關心漁民課題。

今日在漁民對話會上，檳州漁民協會主席納茲裡也公開指出，希望安華早日擔任大馬首相。

禮端：未必履行協議 敦馬可自行衡量交棒日

（加央13日訊）企業發展部長拿督斯里莫哈末禮端認為，首相敦馬哈迪可自行衡量退位和交棒日，未必要履行希望聯盟早前達成的2年期限協議。

他今午在亞婁瑪拉工藝大學，出席人民銀行基金教育活動開幕後，接受媒體訪問時提出個人意見：“儘管希盟之間已有協議，但未必2年為限，還是交給首相來衡量。”

他認同土團黨署理總裁兼吉打州務大臣拿督斯里慕克力及經濟事務部長拿督斯里阿茲敏，針對馬哈迪在2年內交棒給公正黨主席拿督斯里安華的看法，並認為無論何時交棒都不是問題，最重要是大家在現階段給馬哈迪最好的支持。

他認為，一切還是交由馬哈迪自己決定，至少現階段的大馬仍需要馬哈迪來重建，須以國家發展和人民福祉作為考量，並確保打穩根基，才能交棒給接任者繼續帶領我國邁向更美好的發展。（SEH）

斥納吉捏造事實

也是土著團結黨最高理事的莫哈末禮端說，前首相拿督斯里納吉捏造事實，並挑戰納吉出示行動黨元老林吉祥是籌組土團黨幕後推手的證據。

他強調，雖然自己不是創黨人之一，不過曾參與創黨前的工作，是最早一批的共創者，清楚土團黨創黨過程，也能出示所有會議記錄，證明林吉祥不是土團黨創黨的始俑者。

“為何他（納吉）在3年前不提此事，要到今天才突然挑起來呢？”