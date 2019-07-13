法調查員：沒其他人進駕駛艙 “機師操控MH370到最後”

（香港13日訊）載有239人的馬航MH370客機從吉隆坡飛往北京途中失蹤，自此下落成謎；但在取得這架航班的關鍵性飛行數據後，法國調查人員懷疑，MH370的飛行員“直到最後”都一直控制著這架飛機，且沒跡象顯示有其他人曾進入駕駛艙。

MH370客機是在2014年3月8日偏離航道失蹤，當時機上乘客227名，機組人員12人。

綜合英國《每日電訊報》、澳洲廣播公司等多家外媒的報導，法國《巴黎人報》近日聲稱，負責調查MH370事件的法國調查人員指，波音公司允許他們在5月底從位於美國西雅圖的飛機制造總部獲取了MH370客機的重要飛行數據。

新的信息似乎暗示，MH370的機長查哈里在飛機失蹤前都在控制客機，因為飛機出現的某些異常轉彎只可手動完成。

報導提及，這組數據支持的假設就是，當飛機在印度洋墜毀時，有人操縱著控制桿。

由於與波音公司簽署了保密協議，法國調查人員拒絕透露姓名。

暗示機長謀殺所有人

澳媒則認為，法方透露的新信息暗示，或許是機長查哈里謀殺了飛機上的所有人。

美國《大西洋》雜志近日一篇報導便提到，查哈里的朋友稱這位機長在出事前感到“孤獨和悲傷”。馬來西亞調查人員此前得出的結論是，除了機長查哈里和副駕駛哈米德，MH370上的其他10名機組人員都沒接受過飛行訓練。

2018年7月，馬來西亞方面的調查人員曾發布一份長達495頁的報告，稱MH370的控制裝置可能被人蓄意操縱，導致客機偏離航線，但無法確定誰應負責。報告出爐後，唯一仍在對墜機事件進行司法調查的是法國，因為要追查當時機上3名法國乘客的下落，他們是一名法國婦人及2名孩子。

婦女的工程師丈夫瓦托里羅斯聲稱，調查人員本周在巴黎的一次會議上告訴他，客機在印度洋上空“終結”前，所有可能性都顯示有機師一直操控著飛機的控制桿。

法國航空運輸監管機構曾批判馬來西亞方面的調查報告，認為報告抹去飛機有可能受損、飛行員在某種程度上應對飛機失聯負責的部分“流行論調”。

客機失蹤後，多國組織大規糢搜救行動，迄今都未發現客機的下落，相關機構曾在數個地點找到27片疑似客機的殘骸，但只有3片確認來自MH370客機。