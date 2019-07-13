貓山王招中國客 彭冀常年辦果王嘉年華







（勞勿13日訊）勞勿貓山王榴槤前景看俏，彭亨州務大臣拿督斯里旺羅斯迪旺依斯邁希望藉貓山王名堂來吸引更多中國游客到來彭亨州，特別是到勞勿來游玩，刺激彭亨旅游業發展。

旺羅斯迪旺依斯邁說，2018年聯邦政府就彭亨州的旅游活動，獲得1500萬令吉的收入，其中一半即大約750萬令吉交回給彭亨州政府。

旺羅斯迪旺依斯邁昨晚為“世界貓山王之都”嘉年華主持開幕時這樣說，旅游業是州政府增加收入的其中一個項目，為此，州政府將更努力地向外國游客，尤其是中國人招手，而貓山王榴槤就是一個最好的條件和品牌。

“2018年，70萬名中國人到來彭亨州旅行，未來的日子里，州政府要把中國游客人數增加至100萬人，希望今晚在這里的中國廣西靈山縣代表，能夠大力協助宣傳彭亨州的榴槤。”

旺羅斯迪旺依斯邁因此建議榴槤嘉年華成為彭亨州常年活動，借貓山王的勢頭吸引國內外游客的到來。

他說，州政府將建議勞勿和中國南寧結為“友誼城市”，並會在州議會里討論和通過，希望結為友誼的兩個城市能夠更加地合作，促進榴槤銷至中國場。

另外，旺羅斯迪旺依斯邁建議將彭亨州貓山王打造個別品牌，讓全世界知道所吃的榴槤是來自彭亨州。

“我們找尋方法去打造品牌，至於要如何去給貓山王榴槤有個品牌名稱，我們將會進行商討。”

彭亨州農業、農基工業及生物科技委員會主席拿督斯里莫哈末蘇菲說，2020年至2025年彭亨州發展路向策劃，勞勿將成為彭亨州的榴槤的主要中心點，榴槤種植人應該把握這個機會，現代化種植榴槤。

他說，貓山王的主要種植地位於西彭的勞勿、文冬和立卑，占地1萬5000公頃，種植園主數有1萬6800人。

“這些榴槤種植園地中，已經有136個園地獲得有良好農業規範認證（MyGAP），58個正在進行批準中。

“6月17日冷凍帶殼榴槤首次進入中國上海市場，象徵馬來西亞榴槤市場受到中國人的看好，該批來自雙溪吉流恆鮮食品廠的榴槤也代表勞勿榴槤種植人的成功。”