魏家祥：3度贊揚黃炳火 林冠英動機耐人尋味

（吉隆坡13日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥針對財政部長林冠英三度贊揚自立合作社前董事主席拿督黃炳火一事，直指林冠英的動機“耐人尋味，極不尋常、劇本很差”。

他今日主持“認識一帶一路及2019新電商法令”講座會開幕儀式後在記者會上說，林冠英在國會回應有關豪華游艇“寧靜號”售賣的價格課題，“像霧又像花”地扯上自立合作社。接著，在600萬令吉退款上又扯上該合作社，可見“劇本很差”。

他也指林冠英周四在國會贊揚黃炳火，昨天發表文告又再次贊揚對方勇敢，其動機“耐人尋味，極不尋常”。

他表示，自立合作社董事部在去年12月26日致函反貪污委員會，以針對該社曾接納一個馬來西亞發展有限公司（1MDB）基金會的1500萬令吉促給予勸告；反貪會在今年1月30日回函說明正調查1MDB案，有需要才與合作社聯系尋求協助。

魏家祥認為，致函給反貪會的函件竟然副本給林冠英，此舉實在“耐人尋味”。

“你寫給（反貪會前主席）蘇克里的信，副本給首相還情有可原，因為反貪會隸屬首相署，再給企業發展部，因為合作社委員會隸屬該部，副本給（國內貿易及消費事務部長）賽夫丁也說的過去，但副本給林冠英就很奇怪。”

“林冠英千方百計促自立合作社脫離馬華，但你可選擇爸爸的嗎？以前（的社員）本來就是這些人，你難道要馬華黨員全部退出自立合作社？”

自立一馬基金會簽約 與1MDB無關

魏家祥提及，自立合作社是在2012年8月16日與1MDB基金會簽署合約，同意接受1500萬令吉款項，但這份合約與1MDB無關。

他解釋，1MDB基金會是可接受其他企業捐款，而該基金會在簽署合約當天致函大馬合作社委員會闡明上述款項，兩周後也給予批準。

他重申，自立合作社是順著有關批文接納該筆款項，然而在希盟政府執政後一周，即2018年5月18日，內陸稅收局致函指基於該基金會非政府機構，因此該款項需繳納103萬令吉的稅務。自立合作社董事部則在6月11日繳還該稅務。

他聲稱，國會上下議院批準了2018年財政預算案的5000萬令吉撥款予自立合作社，卻遭林冠英拒絕發放。

“他（林冠英）搞錯了概念，因合作社與政黨是不同個體，一個是在大馬合作社法令下登記，一個是向社團註冊局註冊。”

國陣最高理事會有權委任納吉

針對前首相兼國陣前主席拿督斯里納吉受委為國陣顧問團主席一事，魏家祥表示，按國陣章程，國陣最高理事會才有絕對權力。

他提到，國陣顧問團是給予建議，任何決定需以國陣最高理事會為首，也是由此理事會做最終的決定。

他披露，國陣最高理事會當天也決議國陣顧問團將由三黨資深領袖出任，巫統推選了納吉，至於馬華的人選，他仍在“尋找靈感中”。

“這些人選並非是輔助納吉，也不是誰輔助誰的問題，而是組成一個能把各族問題提出來的顧問團。”（