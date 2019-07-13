安華籲檳重啓對話 獲漁民認可再進行填海









（檳城13日訊）公正黨主席拿督斯里安華呼籲檳州政府，面對漁民反對情緒，應重啓與漁民的對話，確保尋得漁民大致認可，才宜推行檳島南部填海計劃。

他認為，只要此計劃一日未獲批準，若漁民等利益相關者仍存有不滿和疑問，都應該隨時重啓對話，以找出合理與具體的解決方案。

日前近200名來自檳城和霹靂的漁民及非政府組織人士聚集在國會前示威，希望政府正視漁民和環境問題，取消檳島南部填海計劃和霹靂挖沙活動。

針對此事，安華今午特別抽空到檳島南部的雙溪峇都漁邨，與約300名漁民見面，聆聽他們的心聲。安華昨日已先在臉書貼文附上與敦馬哈迪會面的照片，表明他將會見反對填海計劃的漁民。

安華說，雖然當局可以承諾為漁民添購漁船、增建碼頭、開發新捕魚航線，但他相信漁民最在乎的不是這些，而是填海後的海域還有沒有魚可以捕獲。

不忍心看見漁民受苦

在對話會上，漁民一度起哄要州政府馬上取消檳島南部填海計劃。對此安華重申，他並非要反對任何一方，只是想關心漁民的憂慮，不忍心看見漁民受苦，同時希望州政府重視漁民的權益。

他認為，州政府要落實如此大型的發展計劃，必有他們的理由，例如為了州內交通、基設、投資更好的發展。因此他希望漁民反對此計劃之餘，也應給予州政府機會解釋此計劃的好處以及對漁民的影嚮，雙方從中尋找平衡點。

他也呼籲漁民，需有心理準備面對任何改變，但要確保改變與發展不能同時毀滅人文環境與價值。

但他也不否認，目前全世界的大型填海計劃最終都犧牲漁民的權益，而他今天要提出一個問題，就是大馬有沒有可能在填海計劃中兼顧漁民權益。他希望若雙方彼此重視，應可尋得答案。

安華指出，他日前取得首相敦馬哈迪的同意，來檳城會見漁民，他也已知會檳州首席部長曹觀友此事。

他認為，目前最重要的不是談論賠償金多少，而且如何讓漁民同意這個計劃，讓他們對此計劃有信心。

安華說，他已經閱讀檳州政府的南部填海計劃報告、非政府組織的研究報告，以及漁民呈交的備忘錄。他認為各方仍需時間與空間商討。

他稍後接受媒體詢及會否與檳首長曹觀友會面討論漁民權益問題，他回應雙方將盡量在近日安排會晤。

檳漁協：沒有海代表漁民無生計

檳州漁民協會主席納茲里坦言，漁民不能沒有海，沒有海代表沒有魚，這等於剝奪漁民的生計與生活。

他說，即使發展商可以讓他們在填海計劃完成後擔任導覽員、海上德士司機，但漁民的天性自由，喜歡跟著喜好工作，難以遵循上司指示做朝九晚五的工作。

他說曾擔憂自己不夠堅強領導漁民向州政府抗議填海，但他認為來到這一步，唯一的選擇就是繼續反對，因為眼見漁民的飯鍋就快被打破了。

也有漁民代表在會上指出，不只是漁民，檳島人民也想繼續吃到新鮮的海產，例如許多檳城美食如炒粿條都需要新鮮的蛤，填海損害的將是全檳人民的權益。

漁民在會上也掛上“不要破壞美湖生態優美的環境”、“不要把沙放進漁民的飯碗”、“我們漁民大力反對檳島南區填海計劃”等橫幅。

出席者還包括長期關註填海計劃的非政府組織代表如前檳島市議員林馬惠、檳城古跡信托會成員。

檳州行政行政議員阿菲夫、檳州交通大藍圖特別項目主任拿督林峰成等也有出席。