性侵疑雲未明朗 另一議員涉索佣 霹又來一波

（怡保13日訊）霹靂州行政議會風波不斷，繼楊祖強捲入被指性侵女傭疑雲後，今日再有一名行政議員遭縣議員指控，指企圖洩漏官方機密文件，以從中獲取利益。

馬永健也是現任吉輦縣議員兼公正黨巴里文打區部執委。他今早到怡保警區總部報案後，召開記者會，作出有關控訴。

“該名行政議員是在去年10月4日，晚上9時半，在服務中心，指示我拍下霹靂州行政議會的一份機密文件，然後去遊說2兩家公司，借助我們的幫忙，把兩塊農業地從臨時租約轉換為地契，條件是必須繳付佣金。”

拒絕做遭議員報復

他說，這兩塊農業地分別是角頭峇眼甸（Bagan Tiang）的63英畝地段，及瓜拉古樓（Kuala Kurau）的30英畝地段。他也說，當時的該名州議員的另一名前助理也在場。

馬永健強調，他自覺洩漏官方機密是違例行為，再加上自10年前加入公正黨，為的就是推翻貪污濫權的政權，因此不願執行該名行政議員的指示，而是藉詞沒有聯絡有關公司而一拖再拖。

他指控自此惹怒這名行政議員，包括利用行政議員的權力，要求吉輦縣議會主席更換他的職務等，令他深感擔憂，所以決定在今日報警，希望警方針對後者企圖洩漏政府機密，換取利益的舉動展開調查。

馬永健在記者會上並沒明確說出該行政議員的名字，但有說該名行政議員代表的州選區。不過，各媒體至截稿時，無法取得這名行政議員的回應，因此暫沒公開其姓名。

多家媒體透過撥電、手機簡訊及WhatsApp嘗試聯繫該名行政議員，尋求回應。截至夜報截稿時間，仍未成功聯繫上對方。

怡保警區主任莫哈末阿里丹比助理總監今午受詢時證實收到有關投報，但需轉介吉輦縣警局，以採取進一步行動。

旺姐否認處理機制偏差 女傭獲福利部妥善看顧

（沙登13日訊）副首相兼婦女、家庭及社會發展部長拿督斯里旺阿茲莎駁斥，有關指責政府沒採取行動，保護聲稱被霹靂州行政議員楊祖強強姦的印尼女傭。

她今日為配合2019年雙親節舉行的“創意的養育方式迎接新的千年挑戰”研討會主持開幕後受詢時聲稱，在該印尼女傭報案時，社會福利局就馬上介入為該名女傭提供保護，她目前獲社會福利部庇護。

她強調，指控我們沒保護女傭利益的課題並不存在，因為當她報警時，警察就採取了行動，她也直接受到福利局保護。

另一方面，針對《每日新聞》報道，越來越多的女性原住民受騙與外國男子結婚，這些外國男子是覬覦聯邦政府提供給原住民社區的財政援助一事，旺阿茲莎聲稱，當局正在調查此事，政府不相看到，我國有任何女性遭到剝削。

她已向相關機構查詢，並被告知這是一個需進一步調查的問題。

她覺得，女性原住民與外籍人士結婚，若對方並非穆斯林，那就是依據習俗由村長安排。

據棑報道所指，這些外籍男士利用他們與原住民的婚姻關系，獲準證耕種由原住民所擁有的土地，但當他們獲得收益後就會拋妻棄子。

印NGO指女傭心理創傷

印尼國民保護組織駐吉隆坡主任祖達魯格拉哈指出，指控遭到性侵的印尼女傭，正面對心理創傷問題。

印尼網絡媒體“detiknews”報導，印尼外交部已通過駐吉隆坡的代表，與該名女傭見面。

報導說，印尼駐馬來西亞大使館的領事，已在周四到怡保與警方高層見面，過後探訪該名女傭。

祖達努格拉哈指出，該名女子的健康狀況良好。

“在探訪時，她的身體健康狀況良好，但她面對精神創傷的問題。”他說，印尼駐馬大使會親自監督案件的進展，並為該名女子提供保護。

楊巧雙：交警方調查 楊祖強性侵案言之過早

（吉隆坡13日訊）婦女及家庭發展部副部長楊巧雙聲稱，針對各造就霹靂州行政議員楊祖強是否涉及性侵女傭一事發言，她認為目前有關發言乃言之過早，一切都需交由警方進行調查。

她今早在泗巖沫出席防火演習活動後，受詢及“霹靂州馬華公共服務及投訴侷促請婦女及家庭發展部為該起事件的女傭提供援助，及多方聲援楊祖強，是否意味女傭在說謊”等事件時，如是回應。

她表示，警方已針對此事調查，國人不必擔心會有“掩蓋案情”事件的發生，行動黨領導層日前亦表示將全力支持警方的調查。她說，警方日前也表示已對該名女傭做出保護，相信不會有任何一方可傷害到女傭。

詢及該部會否對該名女傭提供援助時，楊巧雙表明，警方已對她進行保護，且會對女傭的現有住處加以保密，而該部將確保不會有掩蓋案情的事件發生。