阿茲敏：促進國內投資 將解釋脫售沙地公司

（吉隆坡13日訊）經濟事務部長拿督斯裡阿茲敏聲稱，國庫控股將解釋脫售在沙地阿拉伯的水務及能源公司股權給馬拉科夫一事。

他在出席2019年Graduan Aspire職業展後提及，國庫控股須瞭解其之所以成立的核心業務，國庫控股已在投資方面獲龐大利潤，因此現在須促進國內的投資。

他強調，國庫控股在提高國內投資以便促進我國經濟成長方面，扮演了重要角色。

此前，前首相拿督斯裡納吉在臉書貼文，諷刺希盟政府指執政後都在忙於脫售國家資產，但國債卻還是增加，可能也是一種“拯救大馬”的方式。

“國庫控股脫售所有在沙地阿拉伯的水務及能源公司股權，給大亨賽莫達持有的馬拉科夫（Malakoff）。馬拉科夫以7000萬美元（約2億8812萬令吉）向國庫控股購買迪沙魯投資公司的1股普通股。”

子公司馬拉科夫Gulf與國庫控股達成售股協議，預計可在末季內完成。

迪沙魯投資公司持有Malaysian Shoaiba Consortium的40%股權，及Al-Imtiaz營運與維護的20%股權。

據知，Malaysian Shoaiba Consortium持有沙地-大馬水電公司的50%股權，該水電公司掌管的Shuaibah水電，主要負責位於沙地阿拉伯的一個獨立水電聯合發電廠的開發、建設、擁有、營運及維護。

馬駒獻購南北大道談判中

針對財政部長林冠英指國庫控股和僱員公積金局反對馬駒控股（Maju Holdings Sdn Bhd）向政府提出獻議收購南北大道公司一事，阿茲敏說，這件事還在討論中。

“我還沒瞭解詳情，一切都還在談判和討論中。”

較早時，首相敦馬哈迪指馬駒控股獻議收購南北大道公司但遭林冠英反對，後來林冠英澄清，該收購獻議是遭到南北大道公司的主要股東，即國庫控股和僱員公積金局反對。

另一方面，阿茲敏說，青年的年齡限制只是供青年組織註冊社團的時候採用，已經推行的青年企業家融資計劃不受此限制。

他受詢時說，政府會繼續推行這些計劃，為青年企業家提供融資便利不是因為年齡而是因為青年企業家需要。

“一些州屬如雪州也積極協助青年企業家。”

政府最近在國會提呈2019年青年組織及青年發展修正案，把青年的年齡定義從最高40歲下調至30歲。

較早時，阿茲敏致詞時說，工業革命4.0將會帶來許多挑戰，除了自我調適，還需要加強各方面的能力，取得學位只是第一步，學習各種軟實力也很重要。

他說，掌握國語和英語是必要的，學習第三和第四種語言更能夠加強溝通技能。

“如果你的華語講得不流利，我大力建議你好好去學。”

他也說，畢業生不一定只能當打工族，具有冒險精神的年輕人也可以創業，我國的中小型企業預計到了2025年可以為國內生產總值貢獻45%。

2019年Graduan Aspire職業展後從即日起至14日從上午11時至下午6時在吉隆坡會展中心舉行，詳情可瀏覽http://graduan.com/aspire。