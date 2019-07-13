迎合全球走向 納吉挺選民年齡下調18歲

（巴東得臘13日訊）前首相拿督斯里納吉指出，在探討降低參選年齡至18歲及自動登記成為選民的方案中，政府務必研究年輕選民的思維成熟程度，以及避免校園被濫用作為政治平台。

他說，降低參選年齡至18歲及自動登記成為選民已是全球走向，我國政府應迎合這改變，惟在做出調整時，務必考量上述兩個事項。

納吉昨日到巴東得臘布勞吉章與500名國陣和巫統黨員會面後，在記者會上說，他支持將選民年齡降低至18歲，同時也認同18歲者有資格參選。

詢及這改變是否有利於希盟或國陣，他說只有在大選時才可看到其影響力。

對於首相敦馬哈迪的交棒時限，納吉表示這是希盟內部事情，與巫統無關，他也無權評論。同樣的，希盟也無權評論巫統內部事情。

他在致詞上說，國陣在第14屆全國大選的敗因，不該全推在他身上和由他一人承擔，因敗選有很多因素造成。大家反該在敗選後往前看和做出改善，從失敗中吸取教訓和學習，重新振作。

他說，很多人對他受委為國陣顧問局主席有不同意見和看法，包括有人認為他該為國陣在505大選挫敗負責，沒資格受委這職位。

“我認為不應該以這小部分反對者的看法來衡量整個事情，反應評估這人在大選落敗後的貢獻。”

他說，如抱有這憤世嫉俗（sinis）的想法，那行動黨顧問林吉祥和伊黨主席拿督斯里哈迪阿旺也該多次為過去大選的落敗而引咎辭職。

他也希望巫統黨員能接受和支持阿末扎希重新領導該黨，並相信在阿末扎希領導下，巫統會更強大。

他說，他反對巫統重選，因現有領導層都有遵守黨章行事，至於阿末扎希早前告假是基於私事，所纏身的官司案也無需向巫統最高理事會匯報解釋。